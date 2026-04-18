Главная Новости дня "Орбан 2.0": Кущ прояснил позицию Мадьяра по Украине и ЕС

"Орбан 2.0": Кущ прояснил позицию Мадьяра по Украине и ЕС

Дата публикации 18 апреля 2026 06:55
"Орбан 2.0": Кущ прояснил позицию Мадьяра по Украине и ЕС
Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ. Фото: Новости.LIVE

Экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что новый политический курс Венгрии вряд ли станет прорывом для Украины. В частности, риторика победителя выборов Петера Мадьяра во многом повторяет подходы премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

Изменит ли Венгрия свое отношение к Украине

Проанализировав заявления венгерского политика относительно Украины, ЕС и сотрудничества с Россией, Кущ сделал вывод, что принципиальных изменений в ключевых вопросах нет, а именно:

  • поддержка Украины — ограничена;
  • участие в финансовой помощи — под вопросом;
  • сотрудничество с Россией сохраняется (речь об энергоресурсах и атомной энергетике).

"Первые заявления Мадьяра говорят о том, что он является неким Орбаном 2.0. Немножко "апгрейденная" версия, но в принципе ничего радикально отличного от того, что говорил Орбан, Мадьяр не говорит", — пояснил эксперт.

Особое внимание он обратил на кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. В частности, Мадьяр не обещал его разблокировать и наоборот заявил, что Венгрия не будет участвовать в механизме финансирования через общие долговые инструменты Евросоюза.

Как сообщало Новини.LIVE, Петер Мадьяр сутками ранее заявил, что транзит российской нефти через Украину может возобновиться уже на следующей неделе. Речь идет о трубопроводе "Дружба".

Также он говорил, что стремится наладить отношения с соседними странами, включая Украину. Он пообещал, что встретится с президентом Владимиром Зеленским.

