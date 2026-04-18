"Орбан 2.0": Кущ прояснив позицію Мадяра щодо України та ЄС

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ.

Економічний експерт Олексій Кущ заявив, що новий політичний курс Угорщини навряд чи стане проривом для України. Зокрема, риторика переможця виборів Петера Мадяра багато в чому повторює підходи прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Чи змінить Угорщина своє відношення до України

Проаналізувавши заяви угорського політика щодо України, ЄС та співпраці з Росією, Кущ зробив висновок, що принципових змін у ключових питаннях немає, а саме:

підтримка України — обмежена;

участь у фінансовій допомозі — під питанням;

співпраця з Росією зберігається (мова про енергоресурси та атомну енергетику).

"Перші заяви Мадяра кажуть про те, що він є таким собі Орбаном 2.0. Трошки "апгрейдена" версія, але в принципі нічого радикально відмінного від того, що говорив Орбан, Мадяр не каже", — пояснив експерт.

Особливу увагу він звернув на кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро. Зокрема, Мадяр не обіцяв його розблокувати і навпаки заявив, що Угорщина не братиме участі у механізмі фінансування через спільні боргові інструменти Євросоюзу.

Як повідомляло Новини.LIVE, Петер Мадяр добою раніше заявив, що транзит російської нафти через Україну може відновитися вже наступного тижня. Мова йде про трубопровід "Дружба".

Також він казав, що прагне налагодити відносини з сусідніми країнами, включаючи Україну. Він пообіцяв, що зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.