Мадяр назвав терміни початку транзиту нафти з РФ через Україну

Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Лідер партії "Тиса", яка перемогла в Угорщині, і майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр заявив, що транзит російської нафти через Україну може відновитися вже наступного тижня. Йдеться про трубопровід "Дружба", який було закрито через атаку РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg і Reuters.

Що сказав Мадяр про транзит нафти з РФ

За словами Мадяра, про відновлення транзиту нафти йому сказав керівник угорської нафтової компанії MOL — мовляв, на "основі інформації від своїх партнерів вони очікують, що нафтопровід "Дружба" перезапуститься наступного тижня".

"Недостатньо просто перезапустити "Дружбу". Їй потрібно ще й нафту доставити", — заявив Мадяр.

На цьому тлі майбутній прем'єр Угорщини додав, що керівник MOL відвідає Росію, щоб обговорити питання поставок, зокрема, чи зможе Угорщина розраховувати на безперебійне постачання нафти, незважаючи на "поточні події".

До слова про прем'єрство. За даними Reuters, Мадяр офіційно стане прем'єр-міністром Угорщини вже 9 або ж 10 травня. Точний день залежатиме від рішення президента на інавгураційній сесії парламенту.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що Петер Мадяр пообіцяв зняти вето на кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро після того, як буде відновлено транзит нафти з Росії. Зі свого боку президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що трубопровід "Дружба" буде відремонтовано до кінця квітня.

Також Зеленський говорив, що з приходом Мадяра до влади він розраховує, що це відкриє шлях до конструктивного діалогу між країнами і взаємної підтримки на рівні ЄС.