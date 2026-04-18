Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мадьяр назвал сроки начала транзита нефти из РФ через Украину

Мадьяр назвал сроки начала транзита нефти из РФ через Украину

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 01:31
Петер Мадьяр. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Лидер победившей в Венгрии партии "Тиса" и будущий венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что транзит российской нефти через Украину может возобновиться уже на следующей неделе. Речь идет о трубопроводе "Дружба", который был закрыт из-за атаки РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Что сказал Мадьяр о транзите нефти из РФ

По словам Мадьяра, о возобновлении транзита нефти ему сказал руководитель венгерской нефтяной компании MOL — мол, на "основе информации от своих партнеров они ожидают, что нефтепровод "Дружба" перезапустится на следующей неделе".

"Недостаточно просто перезапустить "Дружбу". Ей нужно еще и нефть доставить", — заявил Мадьяр.

На этом фоне будущий премьер Венгрии добавил, что руководитель MOL посетит Россию, чтобы обсудить вопрос поставок, в частности, сможет ли Венгрия ожидать на бесперебойные поставки нефти, несмотря на "текущие события".

Читайте также:

К слову о премьерстве. По данным Reuters, Мадьяр официально станет премьер-министром Венгрии уже 9 или же 10 мая. Точный день будет зависеть от решения президента на инаугурационной сессии парламента.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Петер Мадьяр пообещал снять вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро после того, как будет возобновлен транзит нефти из России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что трубопровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля.

Также Зеленский говорил, что с приходом Мадьяра к власти он рассчитывает, что это откроет путь к конструктивному диалогу между странами и взаимной поддержке на уровне ЕС.

Венгрия нефть Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации