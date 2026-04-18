Мадьяр назвал сроки начала транзита нефти из РФ через Украину

Лидер победившей в Венгрии партии "Тиса" и будущий венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что транзит российской нефти через Украину может возобновиться уже на следующей неделе. Речь идет о трубопроводе "Дружба", который был закрыт из-за атаки РФ.

Что сказал Мадьяр о транзите нефти из РФ

По словам Мадьяра, о возобновлении транзита нефти ему сказал руководитель венгерской нефтяной компании MOL — мол, на "основе информации от своих партнеров они ожидают, что нефтепровод "Дружба" перезапустится на следующей неделе".

"Недостаточно просто перезапустить "Дружбу". Ей нужно еще и нефть доставить", — заявил Мадьяр.

На этом фоне будущий премьер Венгрии добавил, что руководитель MOL посетит Россию, чтобы обсудить вопрос поставок, в частности, сможет ли Венгрия ожидать на бесперебойные поставки нефти, несмотря на "текущие события".

К слову о премьерстве. По данным Reuters, Мадьяр официально станет премьер-министром Венгрии уже 9 или же 10 мая. Точный день будет зависеть от решения президента на инаугурационной сессии парламента.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Петер Мадьяр пообещал снять вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро после того, как будет возобновлен транзит нефти из России. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что трубопровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля.

Также Зеленский говорил, что с приходом Мадьяра к власти он рассчитывает, что это откроет путь к конструктивному диалогу между странами и взаимной поддержке на уровне ЕС.