Мадьяр заявил, что Сийярто уничтожает документы по РФ

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что уходящий глава МИД Петер Сийярто никуда не пропал. По его словам, он уничтожает документы по санкциям против России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию пресс-конференцию Мадьяра от 13 апреля.

Что сказал Мадьяр про Сийярто

Во время своей пресс-конференции после победы на парламентских выборах Мадьяр вспомнил Петера Сийярто, главу венгерского МИД в правительстве Виктора Орбана, которого недавно раскрыли в темных связях с Кремлем.

"Много кто считал, что Сийярто пропал... Могу всех заверить, что он тут. Сегодня в 10 утра он появился в Министерстве иностранных дел, где российские хакеры пребывают уже много лет. Документы, которые касаются санкционных материалов, уничтожаются", — сказал Мадьяр.

Отметим, что на прошлой неделе в СМИ появились записи разговоров Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из слива стало известно, что Будапешт координировал действия с Москвой по поводу блокирования вступления Украины в ЕС, а также регулярно отправлял в РФ конфиденциальные документы из Брюсселя.

Что еще сказал Мадьяр

В ходе своего выступления лидер партии "Тиса" рассказал в деталях, как проигравший выборы премьер-министр Виктор Орбан поздравил его с победой.

По словам Мадьяра, он не ждал звонка от Орбана и даже не думал, что это произойдет. Он рассказал, что ему позвонил руководитель офиса Орбана Гергей Гуйяш (крестный отец сына Мадьяра) и сообщил, что премьер хочет с ним поговорить. Но добавил, что глава правительства наберет его сам, с собственного телефона.

Как пояснил Мадьяр, он не берет трубку при звонках с незнакомых номеров, поэтому Гуйяшу пришлось дать ему последние 4 цифры номера Орбана, чтобы понимать, что это точно звонил премьер.

"Он позвонил. Я сказал: добрый день, я Петер Мадьяр, а он мне – а я Виктор Орбан, и я хочу вас поздравить. А я ответил: я хочу поблагодарить", — рассказал лидер "Тисы".

Он добавил, что разговор был коротким. Пересказав содержание, Мадьяр отметил, что призвал Орбана вместе ликвидировать раскол в венгерском обществе, подчеркнув, что у них есть общая ответственность за объединение страны. Правда, по крайне мере в пересказе, он не уточнил, как это должно произойти.

Помимо рассказов о звонке, Мадьяр сделал еще ряд интересных заявлений. Среди них были такие:

Венгрией руководила организованная преступная группировка;

независимая судебная власть должна решить, нужно ли сажать Виктора Орбана за коррупцию;

новая реформа ограничит пребывание венгерских премьеров-министров при власти двумя сроками — до 8 лет (правление Орбана длилось в целом 20 лет);

Венгрия рассмотрит переход на евро, это может случится у 2031 году.

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же выступлении Петер Мадьяр заявил, что намерен наладить отношения с соседними странами, включая Украину. В частности, он пообещал встретиться с президентом Владимиром Зеленским.



Также лидер партии "Тиса" сказал, что поддерживает разблокирование кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. При этом он против ускоренного вступления страны в Евросоюз.