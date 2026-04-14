Мадяр заявив, що Сійярто знищує документи щодо РФ

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що глава МЗС Петер Сійярто, який йде, нікуди не зник. За його словами, він знищує документи щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію пресконференції Мадяра від 13 квітня.

Що сказав Мадяр про Сіярто

Під час своєї пресконференції після перемоги на парламентських виборах Мадяр згадав Петера Сійярто, очільника угорського МЗС в уряді Віктора Орбана, якого нещодавно викрили в темних зв'язках із Кремлем.

"Багато хто вважав, що Сійярто пропав... Можу всіх запевнити, що він тут. Сьогодні о 10 ранку він з'явився в Міністерстві закордонних справ, де російські хакери перебувають уже багато років. Документи, які стосуються санкційних матеріалів, знищуються", — сказав Мадяр.

Зазначимо, що минулого тижня у ЗМІ з'явилися записи розмов Сіярто з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Зі зливу стало відомо, що Будапешт координував дії з Москвою щодо блокування вступу України до ЄС, а також регулярно відправляв до РФ конфіденційні документи з Брюсселя.

Читайте також:

Що ще сказав Мадяр

Під час свого виступу лідер партії "Тиса" розповів у деталях, як прем'єр-міністр Віктор Орбан, який програв вибори, привітав його з перемогою.

За словами Мадяра, він не чекав дзвінка від Орбана і навіть не думав, що це станеться. Він розповів, що йому зателефонував керівник офісу Орбана Гергей Гуйяш (хрещений батько сина Мадяра) і повідомив, що прем'єр хоче з ним поговорити. Але додав, що глава уряду набере його сам, із власного телефону.

Як пояснив Мадяр, він не бере слухавку під час дзвінків із незнайомих номерів, тож Гуйяшу довелося дати йому останні 4 цифри номера Орбана, щоб розуміти, що це точно дзвонив прем'єр.

"Він зателефонував. Я сказав: добрий день, я Петер Мадяр, а він мені — а я Віктор Орбан, і я хочу вас привітати. А я відповів: я хочу подякувати", — розповів лідер "Тиси".

Він додав, що розмова була короткою. Переказавши зміст, Мадяр зазначив, що закликав Орбана разом ліквідувати розкол в угорському суспільстві, наголосивши, що в них є спільна відповідальність за об'єднання країни. Щоправда, принаймні в переказі, він не уточнив, як це має відбутися.

Крім розповідей про дзвінок, Мадяр зробив ще низку цікавих заяв. Серед них були такі:

Угорщиною керувало організоване злочинне угруповання;

незалежна судова влада має вирішити, чи потрібно саджати Віктора Орбана за корупцію;

нова реформа обмежить перебування угорських прем'єр-міністрів при владі двома термінами - до 8 років (правління Орбана тривало загалом 20 років);

Угорщина розгляне перехід на євро, це може трапиться у 2031 році.

Як повідомляло Новини.LIVE, у цьому ж виступі Петер Мадяр заявив, що має намір налагодити відносини із сусідніми країнами, включно з Україною. Зокрема, він пообіцяв зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.



Також лідер партії "Тиса" сказав, що підтримує розблокування кредиту ЄС для України в розмірі 90 млрд євро. При цьому він проти прискореного вступу країни до Євросоюзу.