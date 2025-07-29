Путина стали защищать с помощью дронов-перехватчиков

Охранник Путина с дроном-перехватчиком. Фото: Кадр из видео

В сети появилось видео охранника Путина с дроном-перехватчиком. Есть подозрения, что оно снято 9 мая сразу после парада на Красной площади в Москве.

Видео выложил в Telegram украинский военный аналитик, эксперт по беспилотникам и РЭБ Сергей Бескрестнов ("Флеш").

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Предмет, который виден в руках у мужчины, похож на дрон-перехватчик "Елочка", пишет оппозиционное Кремлю Агентство.Новости. Это кинетический беспилотник, который запускается из многоразовой катапульты для уничтожения дронов типа Баба Яга, FPV-дронов, БпЛА-разведчиков, беспилотников самолетного типа и барражирующих боеприпасов.

Журналисты напоминают, что ради парада Победы в Москве ограничивали работу мобильного интернета и впервые над главной трибуной установили специальный козырек. Перед этим парадом Украина усилила атаки дронами целей в центральной России, и Кремль испугался атаки дронов во время парада.

Напомним, сенатор Линдси Грэм, соавтор жесткого законопроекта о санкциях против РФ, положительно отреагировал на желание Трампа сократить срок заключения мирного соглашения для РФ до 10-12 дней. Грэм заявил, что Путин недооценил Трампа.

Также сообщалось, что украинская сторона на переговорах с РФ настаивает на личной встрече лидеров двух стран. Кроме того, важную роль играет участие европейских стран и США.