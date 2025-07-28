Зустріч Зеленського та Путіна — Кислиця заявив про позицію України

Сергій Кислиця. Фото: x.com/SergiyKyslytsya

Українська сторона на перемовинах з РФ наполягає на особистій зустрічі лідерів двох країн. Окрім того, важливу роль відіграє участь європейських країн та США.

Про це перший заступник міністра закордонних справ заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За словами дипломата, від початку першого етапу перемовин у травні цього року українська делегація поставила питання про мирну зустріч президентів.

"Ми від початку наполягали на тому, що критичність і складність питань, потребує рішень, які можуть бути ухвалені лише лідерами. Особливо це стосується контексту того, що Російська Федерація — це не власність народу, а диктатура. Вести мову з людьми у костюмах з Москви немає сенсу, тому що вони не мають мандатів", — заявив Кислиця.

Заступник міністра наголосив на тому, що у процесі перемовин також важлива участь європейських лідерів та представників США.

"Ми також вважаємо, що, коли йдеться про пошуки шляху вирішення цієї проблеми у Європі, за столом мають бути і європейські лідери, бо це стосується не лише України та Росії. Також ми шкодуємо, що з нами немає США, тому що вони відіграють особливу роль. Від позиції Сполучених штатів буде залежати не лише трансатлантична єдність, а й багато аспектів європейської безпеки, де європейці лише нещодавно усвідомили, що вони мають перебирати на себе більшу відповідальність", — додав Кислиця.

Раніше Сергій Кислиця відповів, який на сьогодні є прогрес у переговорах між Україною та Росією.

А також нагадаємо, що Дональд Трамп пригрозив Путіну вторинними санкціями через його позицію у перемовинах.