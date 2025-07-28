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Главная Новости дня Украина настаивала на встрече Зеленского и Путина, — Кислица

Украина настаивала на встрече Зеленского и Путина, — Кислица

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 20:59
Встреча Зеленского и Путина — Кислица заявил о позиции Украины
Сергей Кислица. Фото: x.com/SergiyKyslytsya

Украинская сторона на переговорах с РФ настаивает на личной встрече лидеров двух стран. Кроме того, важную роль играет участие европейских стран и США.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По словам дипломата, с начала первого этапа переговоров в мае этого года украинская делегация поставила вопрос о мирной встрече президентов.

"Мы изначально настаивали на том, что критичность и сложность вопросов, требует решений, которые могут быть приняты только лидерами. Особенно это касается контекста того, что Российская Федерация — это не собственность народа, а диктатура. Вести речь с людьми в костюмах из Москвы нет смысла, потому что они не имеют мандатов", — заявил Кислица.

Заместитель министра отметил, что в процессе переговоров также важно участие европейских лидеров и представителей США.

"Мы также считаем, что когда речь идет о поисках пути решения этой проблемы в Европе, за столом должны быть и европейские лидеры, потому что это касается не только Украины и России. Также мы сожалеем, что с нами нет США, потому что они играют особую роль. От позиции Соединенных штатов будет зависеть не только трансатлантическое единство, но и многие аспекты европейской безопасности, где европейцы только недавно осознали, что они должны брать на себя большую ответственность", — добавил Кислица.

Ранее Сергей Кислица ответил, какой на сегодняшний день есть прогресс в переговорах между Украиной и Россией.

А также напомним, что Дональд Трамп пригрозил Путину вторичным санкциями из-за его позиции в переговорах.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Сергей Кислица мирные переговоры
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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