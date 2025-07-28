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Головна Новини дня Кислиця відповів, чи є прогрес на переговорах з Росією

Кислиця відповів, чи є прогрес на переговорах з Росією

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 19:20
Кислиця пояснив, чому на переговорах не було досягнуто мирної угоди з РФ
Перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця. Фото: Укрінформ

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у понеділок, 28 липня, прокоментував переговори між Росією та Україною. За його словами, позиції сторін щодо мирного процесу мають кардинальні суперечності.

Про це Кислиця сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Розбіжності на переговорах

"Стамбульський варіант не дозволяє вирішувати найголовніше питання, це залишається фактом. Це питання, без ефективного розгляду яких не буде покладено край цій війні і не буде щонайменше досягнуто домовленості про параметри тривалого припинення вогню", — зауважив Кислиця.

За його словами, у підходах російської та української делегацій продовжує існувати радикальна розбіжність щодо логіки процесу і послідовності кроків.

Так, російська сторона не змінила своєї позиції, яку вона виклала в тому меморандумі, який вони передали у червні. На думку представника МЗС, немає жодної ознаки цього.

"Разом з тим, не зважаючи на все це, давайте не будемо забувати, що не можна принижувати цінність і гуманітарні домовленості", — наголосив Кислиця.

Він уточнив, що йдеться про домовленості щодо повернення полонених — була озвучена цифра 1200 осіб, вона також дуже важлива.

Крім того, на переговорах йшлося про повернення українських дітей. Українська сторона наполягає на тому, що діти не є предметом обміну, тому що вони громадяни України, які мають бути повернуті з територій РФ чи окупованих територій України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче скоротити термін, який дав російському диктатору Володимиру Путіну для завершення війни в Україні.

У разі, якщо Кремль не досягне мирної угоди за 10 днів, Трамп пригрозив введенням вторинних санкцій.

переговори діти Сергій Кислиця війна в Україні припинення вогню
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
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