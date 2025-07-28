Кислица объяснил, почему на переговорах не было достигнуто мирного соглашения с РФ

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. Фото: Укринформ

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в понедельник, 28 июля, прокомментировал переговоры между Россией и Украиной. По его словам, позиции сторон относительно мирного процесса имеют кардинальные противоречия.

Об этом Кислица сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Разногласия на переговорах

"Стамбульский вариант не позволяет решать самый главный вопрос, это остается фактом. Это вопросы, без эффективного рассмотрения которых не будет положен конец этой войне и не будет по меньшей мере достигнута договоренность о параметрах длительного прекращения огня", — отметил Кислица.

По его словам, в подходах российской и украинской делегаций продолжает существовать радикальное расхождение относительно логики процесса и последовательности шагов.

Так, российская сторона не изменила своей позиции, которую она изложила в том меморандуме, который они передали в июне. По мнению представителя МИД, нет ни одного признака этого.

"Вместе с тем, несмотря на все это, давайте не будем забывать, что нельзя унижать ценность и гуманитарные договоренности", — подчеркнул Кислица.

Он уточнил, что речь идет о договоренностях по возвращению пленных — была озвучена цифра 1200 человек, она также очень важна.

Кроме того, на переговорах речь шла о возвращении украинских детей. Украинская сторона настаивает на том, что дети не являются предметом обмена, потому что они граждане Украины, которые должны быть возвращены с территорий РФ или оккупированных территорий Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет сократить срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для завершения войны в Украине.

В случае, если Кремль не достигнет мирного соглашения за 10 дней, Трамп пригрозил введением вторичных санкций.