Кислица объяснил, почему на переговорах не было достигнуто мирного соглашения с РФ

Кислица ответил, есть ли прогресс на переговорах с Россией
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в понедельник, 28 июля, прокомментировал переговоры между Россией и Украиной. По его словам, позиции сторон относительно мирного процесса имеют кардинальные противоречия.
Об этом Кислица сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Разногласия на переговорах
"Стамбульский вариант не позволяет решать самый главный вопрос, это остается фактом. Это вопросы, без эффективного рассмотрения которых не будет положен конец этой войне и не будет по меньшей мере достигнута договоренность о параметрах длительного прекращения огня", — отметил Кислица.
По его словам, в подходах российской и украинской делегаций продолжает существовать радикальное расхождение относительно логики процесса и последовательности шагов.
Так, российская сторона не изменила своей позиции, которую она изложила в том меморандуме, который они передали в июне. По мнению представителя МИД, нет ни одного признака этого.
"Вместе с тем, несмотря на все это, давайте не будем забывать, что нельзя унижать ценность и гуманитарные договоренности", — подчеркнул Кислица.
Он уточнил, что речь идет о договоренностях по возвращению пленных — была озвучена цифра 1200 человек, она также очень важна.
Кроме того, на переговорах речь шла о возвращении украинских детей. Украинская сторона настаивает на том, что дети не являются предметом обмена, потому что они граждане Украины, которые должны быть возвращены с территорий РФ или оккупированных территорий Украины.
Напомним, президент США Дональд Трамп хочет сократить срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для завершения войны в Украине.
В случае, если Кремль не достигнет мирного соглашения за 10 дней, Трамп пригрозил введением вторичных санкций.
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