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Кислица ответил, есть ли прогресс на переговорах с Россией

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 19:20
Кислица объяснил, почему на переговорах не было достигнуто мирного соглашения с РФ
Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. Фото: Укринформ

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в понедельник, 28 июля, прокомментировал переговоры между Россией и Украиной. По его словам, позиции сторон относительно мирного процесса имеют кардинальные противоречия.

Об этом Кислица сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"Стамбульский вариант не позволяет решать самый главный вопрос, это остается фактом. Это вопросы, без эффективного рассмотрения которых не будет положен конец этой войне и не будет по меньшей мере достигнута договоренность о параметрах длительного прекращения огня", — отметил Кислица.

По его словам, в подходах российской и украинской делегаций продолжает существовать радикальное расхождение относительно логики процесса и последовательности шагов.

Так, российская сторона не изменила своей позиции, которую она изложила в том меморандуме, который они передали в июне. По мнению представителя МИД, нет ни одного признака этого.

"Вместе с тем, несмотря на все это, давайте не будем забывать, что нельзя унижать ценность и гуманитарные договоренности", — подчеркнул Кислица.

Он уточнил, что речь идет о договоренностях по возвращению пленных — была озвучена цифра 1200 человек, она также очень важна.

Кроме того, на переговорах речь шла о возвращении украинских детей. Украинская сторона настаивает на том, что дети не являются предметом обмена, потому что они граждане Украины, которые должны быть возвращены с территорий РФ или оккупированных территорий Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет сократить срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для завершения войны в Украине.

В случае, если Кремль не достигнет мирного соглашения за 10 дней, Трамп пригрозил введением вторичных санкций.

переговоры дети Сергей Кислица война в Украине прекращение огня
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
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