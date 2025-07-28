Зустріч Зеленського та Путіна — Ердоган зробив заяву

Реджеп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив заяву про зустріч українського лідера Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Перемовини між главами держав можуть відбутися у Стамбулі.

Про це він сказав після засідання Кабінету Міністрів у понеділок, 28 липня, повідомляє T.C. İletişim Başkanlığı.

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Лідер Туреччини наголосив, що у Стамбулі готові знову провести мирні переговори між Україною та РФ для того, щоб зупинити кровопролитну війну.

"На третьому раунді переговорів, що відбувся 23 липня, було ухвалено рішення про обмін військовополоненими. Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл було створено в Стамбулі, так і стіл миру знову буде накрито в Туреччині — і ця кровопролитна війна буде завершена", — заявив президент Ердоган.

Раніше у МЗС Туреччині заявляли про те, що готові надати майданчик для перемовин між українським та російським лідерами. Окрім того, під час третього раунду перемовин у Стамбулі делегації обох країн домовилися про необхідність проведення зустрічі на рівні президентів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про різке скорочення 50-денного терміну на закінчення війни для Росії.

Тим часом в Інституті вивчення війни пояснили причини, чому Путін відкладає зустріч із Зеленським.