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Чи буде зустріч Зеленського з Путіним — у МЗС Туреччини відповіли

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 02:18
У МЗС Туреччини заявили, що про зустріч Зеленського з Путіним сторони майже домовились
Переговори у Стамбулі між Україною та РФ. Ілюстративне фото: Офіс президента

Україна та Росія майже домовились провести зустріч президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Цього тижня у Стамбулі сторони як раз обговорювали таку зустріч.

Про це в інтерв'ю турецькому каналу NTV заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

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За словами Хакана Фідана на останніх переговорах 23 липня повідомив, що сторони погодилися на необхідність такої зустрічі.

"В принципі було досягнуто домовленості про проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут на переговорні делегації чекає велика робота", — заявив Фідан.

Він підкреслив серйозність наслідків війни Росії проти України — як гуманітарну трагедію, так і руйнівні наслідки для міст та інфраструктури. Фідан також зазначив ризик ескалації конфлікту та розколу на міжнародній арені.

Голова МЗС Туреччини висловив сподівання на продовження конструктивного діалогу та знаходження компромісних рішень. Він також зазначив, що обидві сторони мають свої "козирі", які поки що не розкриваються, але Туреччина створює сприятливі умови для їхнього обговорення.

Нагадаємо, що Рустем Умєров повідомив, що під час переговорного процесу в Стамбулі Україна виступила з ініціативою організувати зустріч глав держав. Водночас на цій зустрічі планується участь не лише України та Росії, а й президента Туреччини Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

А після цього Володимир Мединський заявив, що зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним потребує ретельної підготовки. На його думку, ця зустріч має стати вирішальним кроком і остаточно визначити подальший курс подій.

Володимир Зеленський росія Туреччина володимир путін Україна мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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