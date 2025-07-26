Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Будет ли встреча Зеленского с Путиным — в МИД Турции ответили

Будет ли встреча Зеленского с Путиным — в МИД Турции ответили

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 02:18
В МИД Турции заявили, что о встрече Зеленского с Путиным стороны почти договорились
Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ. Иллюстративное фото: Офис президента

Украина и Россия почти договорились провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. На этой неделе в Стамбуле стороны как раз обсуждали такую встречу.

Об этом в интервью турецкому каналу NTV заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Реклама
Читайте также:

Как в МИД Турции оценили последнюю встречу Украины и РФ

По словам Хакана Фидана на последних переговорах 23 июля сообщил, что стороны согласились на необходимость такой встречи.

"В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь переговорным делегациям предстоит большая работа", — заявил Фидан.

Он подчеркнул серьезность последствий войны России против Украины - как гуманитарную трагедию, так и разрушительные последствия для городов и инфраструктуры. Фидан также отметил риск эскалации конфликта и раскола на международной арене.

Глава МИД Турции выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и нахождение компромиссных решений. Он также отметил, что обе стороны имеют свои "козыри", которые пока не раскрываются, но Турция создает благоприятные условия для их обсуждения.

Напомним, что Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле Украина выступила с инициативой организовать встречу глав государств. При этом на этой встрече планируется участие не только Украины и России, но и президента Турции Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

А после этого Владимир Мединский заявил, что встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным требует тщательной подготовки. По его мнению, эта встреча должна стать решающим шагом и окончательно определить дальнейший курс событий.

Владимир Зеленский россия Турция владимир путин Украина мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации