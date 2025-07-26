В МИД Турции заявили, что о встрече Зеленского с Путиным стороны почти договорились

Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ. Иллюстративное фото: Офис президента

Украина и Россия почти договорились провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. На этой неделе в Стамбуле стороны как раз обсуждали такую встречу.

Об этом в интервью турецкому каналу NTV заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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По словам Хакана Фидана на последних переговорах 23 июля сообщил, что стороны согласились на необходимость такой встречи.

"В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь переговорным делегациям предстоит большая работа", — заявил Фидан.

Он подчеркнул серьезность последствий войны России против Украины - как гуманитарную трагедию, так и разрушительные последствия для городов и инфраструктуры. Фидан также отметил риск эскалации конфликта и раскола на международной арене.

Глава МИД Турции выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и нахождение компромиссных решений. Он также отметил, что обе стороны имеют свои "козыри", которые пока не раскрываются, но Турция создает благоприятные условия для их обсуждения.

Напомним, что Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле Украина выступила с инициативой организовать встречу глав государств. При этом на этой встрече планируется участие не только Украины и России, но и президента Турции Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

А после этого Владимир Мединский заявил, что встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным требует тщательной подготовки. По его мнению, эта встреча должна стать решающим шагом и окончательно определить дальнейший курс событий.