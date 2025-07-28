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Главная Новости дня Эрдоган сделал заявление о встрече лидеров Украины и РФ

Эрдоган сделал заявление о встрече лидеров Украины и РФ

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 17:42
Встреча Зеленского и Путина — Эрдоган сделал заявление
Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление о встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры между главами государств могут состояться в Стамбуле.

Об этом он сказал после заседания Кабинета Министров в понедельник, 28 июля, сообщает T.C. İletişim Başkanlığı.

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Лидер Турции подчеркнул, что в Стамбуле готовы снова провести мирные переговоры между Украиной и РФ для того, чтобы остановить кровопролитную войну.

"На третьем раунде переговоров, который состоялся 23 июля, было принято решение об обмене военнопленными. Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был создан в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции — и эта кровопролитная война будет завершена", — заявил президент Эрдоган.

Ранее в МИД Турции заявляли о том, что готовы предоставить площадку для переговоров между украинским и российским лидерами. Кроме того, во время третьего раунда переговоров в Стамбуле делегации обеих стран договорились о необходимости проведения встречи на уровне президентов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о резком сокращении 50-дневного срока на окончание войны для России.

Тем временем в Институте изучения войны объяснили причины, почему Путин откладывает встречу с Зеленским.

 

Владимир Зеленский Турция владимир путин переговоры Реджеп Эрдоган
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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