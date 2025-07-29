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Головна Новини дня Охорону Путіна оснастили дронами-перехоплювачами — що це за БпЛА

Охорону Путіна оснастили дронами-перехоплювачами — що це за БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 06:59
Путіна стали захищати за допомогою дронів-перехоплювачев
Охоронець Путіна з дроном-перехоплювачем. Фото: Кадр з відео

У мережі з'явилося відео охоронця Путіна із дроном-перехоплювачем. Є підозри, що воно зняте 9 травня відразу після параду на Червоній площі у Москві.

Відео виклав у Telegram український військовий аналітик, експерт з безпілотників та РЕБ Сергій Бескрестнов ("Флеш").

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Предмет, який видно в руках у чоловіка, схожий на дрон-перехоплювач "Ялинка", пише опозиційне Кремлю Агентство.Новости. Це кінетичний безпілотник, який запускають із багаторазової катапульти для знищення дронів типу Баба Яга, FPV-дронів, БПЛА-розвідників, безпілотників літакового типу та барражуючих боєприпасів.

Журналісти нагадують, що заради параду Перемоги в Москві обмежували роботу мобільного інтернету і вперше над головною трибуною встановили спеціальний козирок. Перед цим парадом Україна посилила атаки дронами цілей у центральній Росії, і Кремль злякався атаки дронів під час параду.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем, співавтор жорсткого законопроєкту щодо санкцій проти РФ, позитивно відреагував на бажання Трампа скоротити термін укладання мирної угоди для РФ до 10 —12 днів. Грем заявив, що Путін недооцінив Трампа.

Також повідомлялось, що українська сторона на перемовинах з РФ наполягає на особистій зустрічі лідерів двох країн. Окрім того, важливу роль відіграє участь європейських країн та США.

володимир путін дрони охорона війна в Україні безпілотник
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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