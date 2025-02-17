Председатель форума в Мюнхене высказался относительно заявления Венса

Кристоф Хойсген. Фото: EuropaNewswire

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что нынешний форум стал "одним из самых значимых". В то же время, по его мнению, США не разделяет ценности Европы.

Об этом Хойсген сказал в последний день конференции.

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Итоги Мюнхенской конференции

"После речи вице-президента США Джей Ди Венса в пятницу должны бояться, что наши общие ценности уже не такие общие. Я благодарен всем европейским политикам, которые выступили и подтвердили ценности и принципы, которые они защищают", — сказал Хойсген.

По его мнению, никто не сделал этого лучше президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о несогласии и разногласиях между Европейским Союзом и США.

А Вэнс сделал заявление об изменениях стратегии безопасности США — страна планирует сосредоточиться на вызовах в Восточной Азии. Там считают, что проблемы в Европе должны стать задачей НАТО.

Также вице-президент США отметил, что завершение войны в Украине должно произойти таким образом, чтобы мир был долгосрочным, а не временным.