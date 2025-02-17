Голова форуму в Мюнхені висловився щодо заяви Венса

Крістоф Гойсген. Фото: EuropaNewswire

Очільник Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що цьогорічний форум став " одним із найбільш значущих". Водночас, на його думку, США не поділяє цінності Європи.

Про це Хойсген сказав в останній день конференції.

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Підсумки Мюнхенської конференції

"Після промови віцепрезидента США Джей Ді Венса у п'ятницю маємо боятися, що наші спільні цінності вже не такі спільні. Я вдячний усім європейським політикам, які виступили і підтвердили цінності та принципи, які вони захищають", — сказав Гойсген.

На його думку, ніхто не зробив цього краще за президента України Володимира Зеленського.

Раніше міністр фінансів Норвегії та колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про незгоди та розбіжності між Європейським Союзом та США.

А Венс зробив заяву щодо змін стратегії безпеки США — країна планує зосередитися на викликах у Східній Азії. Там вважають, що проблеми в Європі мають стати задачею НАТО.

Також віцепрезидент США наголосив, що завершення війни в Україні має відбутися таким чином, щоб мир був довгостроковим, а не тимчасовим.