Рабочие места, развитие и соцвыплаты — Зеленский провел совещание с чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая провел совещание с членами правительства. Он рассказал три ключевых приоритета, а также анонсировал новые разговоры с европейскими лидерами.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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Президент рассказал, что на сегодняшнем совещании с чиновниками обсудил важнейшие экономические шаги — что может дать больше стабильности украинцам долгосрочно. По его словам, рабочие места, технологическое развитие и гарантированные социальные возможности для наших людей — это три ключевых приоритета.

Кроме того, Зеленский сообщил, что сегодня продолжил разговоры с европейскими партнерами Украины. Внимание было сосредоточено на поддержке переговорного процесса, прекращения огня и всех наших совместных форматов работы в Европе.

"Пригласил сегодня Грецию, Северную Македонию, Сербию, Словению, Молдову принять участие в следующем саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Впереди еще несколько звонков. Хочу поблагодарить всех, кто с нами, кто с Украиной и кто готовит новые пакеты нашей оборонной поддержки", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая Зеленский поговорил с президентом Греции о России и санкциях. Кроме того, лидеры обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Президент Украины сегодня также имел разговоры с президентом Молдовы Майей Санду, президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и президентом Сербии Александром Вучичем.