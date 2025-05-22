Робочі місця, розвиток і соцвиплати — Зеленський провів нараду з урядовцями

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 22 травня провів нараду з урядовцями. Він розповів три ключові пріоритети, а також анонсував нові розмови з європейськими лідерами.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Реклама

Читайте також:

Головні заяви Зеленського

Президент розповів, що на сьогоднішній нараді з урядовцями обговорив найважливіші економічні кроки — що може дати більше стабільності українцям довгостроково. За його словами, робочі місця, технологічний розвиток і гарантовані соціальні можливості для наших людей — це три ключові пріоритети.

Крім того, Зеленський повідомив, що сьогодні продовжив розмови з європейськими партнерами України. Увага була зосереджена на підтримці перемовного процесу, припинення вогню та всіх наших спільних форматів роботи в Європі.

"Запросив сьогодні Грецію, Північну Македонію, Сербію, Словенію, Молдову взяти участь у наступному саміті Україна — Південно-Східна Європа. Попереду ще кілька дзвінків. Хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною і хто готує нові пакети нашої оборонної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський поговорив із президентом Греції щодо Росії та санкцій. Крім того, лідери обговорили подальшу підтримку України.

Президент України сьогодні також мав розмови з президенткою Молдови Маєю Санду, президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою та президентом Сербії Александром Вучичем.