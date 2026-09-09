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Главная Новости дня Норвегия провела в последний путь короля Харальда V

Норвегия провела в последний путь короля Харальда V

Ua ru
9 сентября 2026 18:46
В Норвегии попрощались с королем Харальдом V: на похороны прибыл Зеленский
Прощание с королем Харальдом V. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В Осло в среду, 9 сентября, простились с королем Норвегии Харальдом V. Государственная церемония похорон завершила 13-дневный национальный траур по 89-летнему монарху, правившему страной более трёх десятилетий. На прощание прибыли многие мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Прощание с королем Харальдом V

Состоялось пешее шествие от королевского дворца к Ослоскому собору. Во время процессии из крепости Акерсхус раздавались пушечные выстрелы.

Прощання з королем Гаральдом V
Прощание с Харальдом V. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Вдоль проспекта Карла Йохана в Осло собрались десятки тысяч людей, которые пришли проводить гроб. Когда траурная процессия проходила мимо толпы, на улице воцарилась полная тишина.

После завершения шествия в церкви началась траурная церемония. Ее открыли общенациональной минутой молчания.

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На церемонии присутствовали представители королевских семей из разных стран. Среди них — принц Уильям и принцесса Анна из Великобритании, кронпринц Акисино и кронпринцесса Кико из Японии, король Испании Фелипе VI, королевы Летиция и София, представители шведской королевской семьи, а также король Дании Фредерик X и королева Мария. Кроме того, на мероприятие были приглашены главы государств со всего мира.

Норвегія прощається з королем Гаральдом V
Прощание с королём. Фото: NTB/Cornelius Poppe via REUTERS

А 53-летняя королева Метте-Марит, супруга нового короля Норвегии Хокона VIII, также прибыла на похороны. В настоящее время она проходит реабилитацию после трансплантации легкого. До места церемонии королева добралась на автомобиле вместе с 89-летней королевой Соней, вдовой Харальда. На похоронах присутствовал и ее сын Мариус Борг Гейбю, рожденный до брака Метте-Марит с Хоконом. Он находится под домашним арестом и носит электронный браслет на лодыжке после осуждения по делу об изнасиловании и домашнем насилии.

Похорон в Норвегії 9 вересня
Гроб короля Харальда V. Фото: NTB/Cornelius Poppe via REUTERS

В норвежской полиции сообщили, что подготовка и охрана похорон стали самой масштабной заранее спланированной операцией в истории.

На церемонию в центр Осло пришли многочисленные толпы. Школьникам в этот день разрешили не посещать занятия, чтобы они могли присоединиться к прощанию.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Норвегию, чтобы проститься с королем Харальдом V. Также делегация Украины проведет несколько встреч с руководством страны и представителями оборонных компаний.

Ранее мы писали, что в Норвегии престол занял 53-летний Хокон VIII, известный своей последовательной поддержкой Украины. Он стал преемником своего отца — короля Харальда V.

Владимир Зеленский Норвегия церковь похороны королевская семья
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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