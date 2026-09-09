У Норвегії попрощалися з королем Гаральдом V: на похорон прибув Зеленський

Прощання з королем Гаральдом V. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В Осло у середу, 9 вересня, попрощалися з королем Норвегії Гаральдом V. Державна похоронна церемонія завершила 13-денну національну жалобу за 89-річним монархом, який керував країною понад три десятиліття. На прощання прибули багато світових лідерів, зокрема Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Реклама

Прощання з королем Гаральдом V

Відбулася піша хода від королівського палацу до Ослоського собору. Під час процесії з фортеці Акерсхус лунали гарматні постріли.

Прощання з Гаральдом V. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Уздовж проспекту Карла Йохана в Осло зібралися десятки тисяч людей, які прийшли провести труну. Коли траурна процесія проходила повз натовп, на вулиці запанувала повна тиша.

Після завершення ходи в церкві розпочалася жалобна церемонія. Її відкрили загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Читайте також:

На церемонії були присутні представники королівських родин з різних країн. Серед них — принц Вільям і принцеса Анна з Великої Британії, кронпринц Акісіно та кронпринцеса Кіко з Японії, король Іспанії Феліпе VI, королеви Летиція та Софія, представники шведської королівської родини, а також король Данії Фредерік X і королева Марія. Крім того, на захід запросили глав держав з усього світу.

Прощання з королем. Фото: NTB/Cornelius Poppe via REUTERS

А 53-річна королева Метте-Маріт, дружина нового короля Норвегії Гокона VIII, також приїхала на похорон. Наразі вона проходить відновлення після трансплантації легені. До місця церемонії королева дісталася автомобілем разом із 89-річною королевою Сонею, вдовою Гаральда. На похороні був і її син Маріус Борг Гьойбю, народжений до шлюбу Метте-Маріт із Гоконом. Він перебуває під домашнім арештом та носить електронний браслет на щиколотці після засудження у справі про зґвалтування та домашнє насильство.

Труна короля Гаральда V. Фото: NTB/Cornelius Poppe via REUTERS

У норвезькій поліції повідомили, що підготовка та охорона похорону стали наймасштабнішою заздалегідь спланованою операцією в історії.

На церемонію до центру Осло прийшли численні натовпи. Школярам у цей день дозволили не відвідувати заняття, щоб вони могли долучитися до прощання.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Норвегії на прощання із королем Гаральдом V. Також делегація України проведе декілька зустрічей з керівництвом країни та представниками оборонних компаній.

Раніше ми писали, що у Норвегії престол посів 53-річний Гокон VIII, відомий своєю послідовною підтримкою України. Він став наступником свого батька — короля Гаральда V.