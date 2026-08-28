У Норвегії змінився король: престол посів Гокон VIII

Гокон VIII. Фото: GettyImages

У Норвегії у пʼятницю, 28 серпня, зʼявився новий король після смерті Гаральда V. Ним став його 53-річний син кронпринц Гокон VIII. Старша донька Гокона VIII 22-річна кронпринцеса Інгрід Александра тепер обіймає посаду спадкоємиці престолу.

Про це повідомляє Independent, передає Новини.LIVE.

Реклама

Новий король Норвегії

Король Гокон має достатній досвід для виконання обов’язків, адже протягом останніх років неодноразово виконував функції регента через погіршення стану здоров’я свого батька.

Гокон є молодшим із двох дітей короля Гаральда. Його старша сестра, принцеса Марта Луїза, народилася на два роки раніше. Попри те що вона є первістком у родині, саме Гокон став наступним у черзі на норвезький престол як старший син монарха. Статус спадкоємця він отримав у 1991 році після смерті свого діда, короля Олава.

Згодом, у 1990 році, до Конституції Норвегії внесли зміни, які запровадили принцип абсолютного первородства — право на престол для майбутніх дітей королівської родини більше не залежало від статі. Водночас нові правила не поширилися на тих, хто вже народився на момент їхнього ухвалення, тому порядок спадкування в родині Гаральда залишився без змін.

Читайте також:

Марта Луїза у 2024 році одружилася з американцем Дюреком Верреттом, який позиціонує себе як шаман і цілитель. Ще у 2022 році вона заявила, що припиняє офіційно виконувати представницькі функції від імені норвезької королівської родини. Своє рішення принцеса пояснила численними питаннями щодо неї самої та ролі її нареченого.

Гокон здобув ступінь бакалавра з політології в Каліфорнійському університеті в Берклі, а згодом завершив магістерську програму з досліджень розвитку в Лондонській школі економіки та політичних наук. Під час навчання він спеціалізувався на питаннях міжнародної торгівлі та розвитку країн Африки.

У 1995 році спадкоємець норвезького престолу також закінчив Королівську військово-морську академію Норвегії. Крім того, він пройшов спеціальну програму професійної підготовки для дипломатів, організовану Міністерством закордонних справ країни.

У 2001 році Гокон одружився з Метте-Маріт Т'єссем Гьойбю. Подружжя виховує двох спільних дітей — принцесу Інгрід Олександру та принца Сверре Магнуса. Крім того, спадкоємець норвезького престолу став вітчимом Маріуса Борга Гьойбю — сина Метте-Маріт від попередніх стосунків. Водночас Маріус не входить до королівської родини в офіційному статусі та не має королівського титулу.

Принц Сверре Магнус, кронпринцеса Метте-Маріт та король Гокон VII. Фото: GettyImages

У червні суд визнав Гьойбю винним у низці тяжких злочинів та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення. Із чотирьох епізодів зґвалтування, які розглядалися в суді, його визнали винним за двома, тоді як за іншими двома пунктами обвинувачення виправдали. Крім того, його визнали винним у нападі та жорстокому поводженні щодо людини, з якою він перебував у близьких стосунках. Його адвокати заявили про намір оскаржити рішення суду.

Розгляд справи відбувався на тлі підвищеної уваги до норвезької королівської родини. Додатковий резонанс викликала інформація про минулі контакти Метте-Маріт із Джеффрі Епштейном — американським сексуальним злочинцем.

Метте-Маріт публічно перепросила за підтримання цього контакту, визнавши, що її рішення продовжувати спілкування з Епштейном було необачним. Водночас жодних правопорушень їй не інкримінують.

У 2018 році королівський палац повідомив про діагноз Метте-Маріт — рідкісну форму хронічного легеневого фіброзу. Через стан здоров’я їй час від часу доводиться призупиняти виконання офіційних обов’язків.

Видання пише, що серед ключових викликів для короля буде збереження та зміцнення суспільної підтримки норвезької монархії.

Як писали Новини.LIVE, 28 серпня в Національній лікарні Осло на 90-му році життя помер король Норвегії Гаральд V. Він очолював країну протягом 35 років.

Крім того, нещодавно помер Тім Каррі, який здобув світову популярність завдяки ролі Пеннівайза в екранізації "Воно" та містера Гектора у фільмі "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".