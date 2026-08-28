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Главная Новости дня Гокон VIII стал новым королем Норвегии после смерти Харальда V

Гокон VIII стал новым королем Норвегии после смерти Харальда V

Ua ru
28 августа 2026 13:58
В Норвегии сменился король: престол занял Хокон VIII
Гокон VIII. Фото: GettyImages

В Норвегии в пятницу, 28 августа, после смерти Харальда V вступил на престол новый король. Им стал его 53-летний сын, кронпринц Хокон VIII. Старшая дочь Хокона VIII, 22-летняя кронпринцесса Ингрид Александра, теперь занимает пост наследницы престола.

Об этом сообщает Independent, передает Новини.LIVE.

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Новый король Норвегии

Король Хокон обладает достаточным опытом для исполнения обязанностей, ведь в течение последних лет неоднократно исполнял функции регента из-за ухудшения состояния здоровья своего отца.

Хокон — младший из двух детей короля Харальда. Его старшая сестра, принцесса Марта Луиза, родилась на два года раньше. Несмотря на то что она является первенцем в семье, именно Хокон стал следующим в очереди на норвежский престол как старший сын монарха. Статус наследника он получил в 1991 году после смерти своего деда, короля Олава.

Впоследствии, в 1990 году, в Конституцию Норвегии были внесены изменения, которые ввели принцип абсолютного первородства — право на престол для будущих детей королевской семьи больше не зависело от пола. В то же время новые правила не распространялись на тех, кто уже родился на момент их принятия, поэтому порядок наследования в семье Харальда остался без изменений.

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Марта Луиза в 2024 году вышла замуж за американца Дюрека Верретта, который позиционирует себя как шаман и целитель. Еще в 2022 году она заявила, что прекращает официально выполнять представительские функции от имени норвежской королевской семьи. Свое решение принцесса объяснила многочисленными вопросами, касающимися ее самой и роли ее жениха.

Хокон получил степень бакалавра по политологии в Калифорнийском университете в Беркли, а впоследствии закончил магистерскую программу по исследованиям в области развития в Лондонской школе экономики и политических наук. Во время учебы он специализировался на вопросах международной торговли и развития стран Африки.

В 1995 году наследник норвежского престола также окончил Королевскую военно-морскую академию Норвегии. Кроме того, он прошел специальную программу профессиональной подготовки для дипломатов, организованную Министерством иностранных дел страны.

В 2001 году Хокон женился на Метте-Марит Тьесс Гейбю. Супруги воспитывают двоих общих детей — принцессу Ингрид Александру и принца Сверре Магнуса. Кроме того, наследник норвежского престола стал отчимом Мариуса Борга Гейбю — сына Метте-Марит от предыдущих отношений. В то же время Мариус не входит в состав королевской семьи в официальном статусе и не имеет королевского титула.

Гокон VIII став новим королем Норвегії
Принц Сверре Магнус, кронпринцесса Метте-Марит и король Хокон VII. Фото: GettyImages

В июне суд признал Гейбю виновным в ряде тяжких преступлений и приговорил его к четырём годам лишения свободы. Из четырёх эпизодов изнасилования, которые рассматривались в суде, его признали виновным по двум, тогда как по остальным двум пунктам обвинения оправдали. Кроме того, его признали виновным в нападении и жестоком обращении с человеком, с которым он находился в близких отношениях. Его адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда.

Рассмотрение дела проходило на фоне повышенного внимания к норвежской королевской семье. Дополнительный резонанс вызвала информация о прошлых контактах Метте-Марит с Джеффри Эпштейном — американским сексуальным преступником.

Метте-Марит публично извинилась за поддержание этого контакта, признав, что её решение продолжать общение с Эпштейном было опрометчивым. В то же время никаких правонарушений ей не инкриминируют.

В 2018 году королевский дворец сообщил о диагнозе Метте-Марит — редкой форме хронического легочного фиброза. Из-за состояния здоровья ей время от времени приходится приостанавливать исполнение официальных обязанностей.

Издание пишет, что среди ключевых задач для короля будет сохранение и укрепление общественной поддержки норвежской монархии.

Как писали Новини.LIVE, 28 августа в Национальной больнице Осло на 90-м году жизни скончался король Норвегии Харальд V. Он возглавлял страну в течение 35 лет.

Кроме того, недавно умер Тим Карри, который обрёл мировую известность благодаря роли Пеннивайза в экранизации "Оно" и мистера Гектора в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".

смерть дети Норвегия королевская семья
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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