"Ніколи знову" против "можем повторить": какая разница между 8 и 9 мая

"Огонь славы" в Киеве. Фото: УНІАН

Сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне — дату, которая символизирует 80-ю годовщину завершения войны в Европе. Для многих украинцев это относительно новый государственный праздник, поэтому вопрос "8 или 9 мая?" до сих пор вызывает дискуссии и непонимание. Впрочем, если углубиться в исторический и современный контекст, разница между этими датами становится вполне очевидной.

Новини.LIVE объясняют, в чем разница между 8 и 9 мая.

Почему Украина перенесла праздник на 8 мая

Фактически и 8, и 9 мая связаны с победой над нацизмом во Второй мировой войне. Однако сегодня они несут совершенно разный смысл.

Украина постепенно отошла от советской традиции громкого празднования "Дня победы" и перешла к европейскому формату чествования памяти погибших и всех, кто боролся против нацизма.

Первый шаг к этому был сделан в 2015 году, когда в Украине ввели День памяти и примирения 8 мая. Тогда государство подчеркнуло важность чествования подвига украинского народа, вклада в победу Антигитлеровской коалиции и памяти о миллионах жертв войны.

А уже в 2023 году Верховная Рада официально установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Именно эту дату Украина сейчас отмечает вместе с большинством стран Европы.

В чем разница между 8 и 9 мая

Главная разница между 8 и 9 мая заключается не в самом историческом событии, а в отношении к нему.

Сегодня в России 9 мая превратилось в один из ключевых элементов государственной пропаганды и идеологии "русского мира". Там акцент делается на военном величии, демонстрации силы и культе победы. Символом этого подхода стал лозунг "можем повторить", который фактически героизирует войну и отодвигает на второй план трагедию миллионов человеческих жизней.

Зато 9 мая в Украине начали отмечать День Европы. Это праздник, который традиционно в этот день отмечается в ЕС и других странах в знак мира и единства на континенте.

Украинский и европейский подход к памяти

Украинский и европейский подход к 8 мая — совсем другой. Это день не триумфа войны, а памяти о ее страшной цене. В центре внимания — люди, которые погибли, пережили оккупацию, концлагеря, депортации и боевые действия. Это день скорби, благодарности ветеранам и осознания того, насколько хрупок мир.

Одним из символов памяти о Второй мировой войне в Украине и Европе является красный мак. Его начали официально использовать в Украине с 2014 года как альтернативу советской символике.

Мак символизирует память о погибших в войнах и напоминает о кровавых последствиях вооруженных конфликтов. Лозунгом памятных мероприятий стали слова: "1939-1945. Помним. Побеждаем".

Какие потери понесла Украина во Второй мировой войне

Вторая мировая война стала одной из самых больших трагедий в истории Украины. По разным оценкам, война унесла жизни более 8 миллионов украинцев. Украинские земли были одним из главных театров боевых действий в Европе. Миллионы людей погибли на фронте, во время оккупации, в концлагерях, из-за депортаций и массовых репрессий.

Именно поэтому 8 мая в Украине все больше воспринимается как день памяти и осмысления исторических уроков. Ведь главная идея этой даты — не "можем повторить", а "ніколи знову".

Почему эта дата особенно важна сегодня

Впрочем, реалии сегодняшнего дня показывают, насколько опасным может быть забвение исторических уроков. Полномасштабная война России против Украины вновь напомнила миру, что агрессия и культ войны могут приводить к новым трагедиям.

После начала полномасштабной войны России против Украины тема Второй мировой войны приобрела новое значение. Украинцы все больше переосмысливают историю не через советские мифы о "величии победы", а через цену человеческих потерь и важность свободы.

Сегодня 8 мая является не только днем памяти о прошлом, но и напоминанием о том, что мир и безопасность нуждаются в постоянной защите. Поэтому День памяти и победы над нацизмом сегодня для Украины — это не только о прошлом, но и о современной борьбе за свободу, мир и право на собственное будущее.

Для современной Украины 8 мая — это не о военных парадах или культе войны. Это день памяти о миллионах людей, чьи жизни унесла самая страшная война ХХ века, и напоминание о том, насколько важно не допустить повторения подобной трагедии в будущем.

Как писали Новини.LIVE, в России традиционно 9 мая проходит военный парад. Российский диктатор Владимир Путин так опасается дронов, что попросил о перемирии. Однако официального сообщения Украине не поступало.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил перемирие с 00:00 6 мая. Однако Россия неоднократно нарушила его. Теперь Украина будет действовать зеркально.