"Ніколи знову" проти "можем повторить": яка різниця між 8 та 9 травня

"Вогонь слави" в Києві. Фото: УНІАН

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні — дату, яка символізує 80-ту річницю завершення війни в Європі. Для багатьох українців це відносно нове державне свято, тому питання "8 чи 9 травня?" досі викликає дискусії та нерозуміння. Втім, якщо заглибитись в історичний і сучасний контекст, різниця між цими датами стає цілком очевидною.

Новини.LIVE пояснюють, у чому різниця між 8 та 9 травня.

Чому Україна перенесла свято на 8 травня

Фактично і 8, і 9 травня пов’язані з перемогою над нацизмом у Другій світовій війні. Однак сьогодні вони несуть зовсім різний зміст.

Україна поступово відійшла від радянської традиції гучного святкування "Дня побєди" та перейшла до європейського формату вшанування пам’яті загиблих і всіх, хто боровся проти нацизму.

Перший крок до цього був зроблений у 2015 році, коли в Україні запровадили День пам’яті та примирення 8 травня. Тоді держава наголосила на важливості вшанування подвигу українського народу, внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції та пам’яті про мільйони жертв війни.

А вже у 2023 році Верховна Рада офіційно встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме цю дату Україна нині відзначає разом із більшістю країн Європи.

У чому різниця між 8 та 9 травня

Головна різниця між 8 та 9 травня полягає не у самій історичній події, а у ставленні до неї.

Сьогодні у Росії 9 травня перетворилося на один із ключових елементів державної пропаганди та ідеології "русского мира". Там акцент робиться на військовій величі, демонстрації сили та культі перемоги. Символом цього підходу став лозунг "можем повторить", який фактично героїзує війну та відсуває на другий план трагедію мільйонів людських життів.

Натомість 9 травня в Україні почали відзначати День Європи. Це свято, яке традиційно в цей день відзначається в ЄС та інших країнах на знак миру та єдності на континенті.

Різниця між 8 та 9 травня. Інфографіка: Новини.LIVE

Український та європейський підхід до пам’яті

Український та європейський підхід до 8 травня — зовсім інший. Це день не тріумфу війни, а пам’яті про її страшну ціну. У центрі уваги — люди, які загинули, пережили окупацію, концтабори, депортації та бойові дії. Це день скорботи, вдячності ветеранам і усвідомлення того, наскільки крихким є мир.

Одним із символів пам’яті про Другу світову війну в Україні та Європі є червоний мак. Його почали офіційно використовувати в Україні з 2014 року як альтернативу радянській символіці.

Мак символізує пам’ять про загиблих у війнах та нагадує про криваві наслідки збройних конфліктів. Гаслом пам’ятних заходів стали слова: "1939–1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо".

Які втрати понесла Україна у Другій світовій війні

Друга світова війна стала однією з найбільших трагедій в історії України. За різними оцінками, війна забрала життя понад 8 мільйонів українців. Українські землі були одним із головних театрів бойових дій у Європі. Мільйони людей загинули на фронті, під час окупації, в концтаборах, через депортації та масові репресії.

Саме тому 8 травня в Україні дедалі більше сприймається як день пам’яті та осмислення історичних уроків. Адже головна ідея цієї дати — не "можем повторить", а "ніколи знову".

Чому ця дата особливо важлива сьогодні

Втім, реалії сьогодення показують, наскільки небезпечним може бути забуття історичних уроків. Повномасштабна війна Росії проти України знову нагадала світу, що агресія та культ війни можуть призводити до нових трагедій.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України тема Другої світової війни набула нового значення. Українці дедалі більше переосмислюють історію не через радянські міфи про "велич перемоги", а через ціну людських втрат і важливість свободи.

Сьогодні 8 травня є не лише днем пам’яті про минуле, а й нагадуванням про те, що мир і безпека потребують постійного захисту. Тому День пам’яті та перемоги над нацизмом сьогодні для України — це не лише про минуле, а й про сучасну боротьбу за свободу, мир та право на власне майбутнє.

Для сучасної України 8 травня — це не про військові паради чи культ війни. Це день пам’яті про мільйони людей, чиї життя забрала найстрашніша війна ХХ століття, і нагадування про те, наскільки важливо не допустити повторення подібної трагедії у майбутньому.

Як писали Новини.LIVE, у Росії традиційно 9 травня відбувається військовий парад. Російський диктатор Володимир Путін так побоюється дронів, що попросив про перемир’я. Проте офіційного повідомлення Україні не надходило.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський оголосив перемир’я з 00:00 6 травня. Проте Росія неодноразово порушила його. Тепер Україна діятиме дзеркально.