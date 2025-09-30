Орбан заявил что ЕС сильнее России во всех аспектах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз существенно превосходит Россию по всем ключевым показателям и не должен демонстрировать слабость. Он заявил, что не понимает, почему союзники лидеры стран ЕС обеспокоены угрозами со стороны России.

Об этом Виктор Орбан высказался в эфире программы Harcosok Órája.

"Западноевропейцы ведут себя так, будто им угрожает опасность... Россиян где-то 140 миллионов, европейцев — более 400 миллионов. ВВП России — копейки, наш — огромный. Экономики несопоставимы. Военные расходы России — мелочь по сравнению с 27 странами Западной Европы. Мы сильнее во всех аспектах. Не понимаю, почему мы, более сильные, говорим как слабые", — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что Россия не способна навредить ЕС, ведь проигрывает как в военной сфере, так и по уровню экономики и численности населения. По словам венгерского премьера, европейский блок должен действовать как сильное сообщество, а не как структура, которая "постоянно демонстрирует страх перед угрозами".

Напомним, тем временем правительство Венгрии не спешит отказываться от покупки российского газа и нефти. Там заявили, что пока не могут по-другому гарантировать безопасность энергосистемы страны.

Между тем политическое напряжение и дипломатия между Венгрией и Украиной растет. Недавно в Венгрии запретили доступ к украинским СМИ.

А несколько дней назад в воздушное пространство Украины залетели венгерские дроны. Впоследствии инцидент прокомментировал и Виктор Орбан, который назвал Украину несуверенным государством.