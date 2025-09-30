Відео
Нічого боятися — Орбан розкритикував союзників через страх війни

Нічого боятися — Орбан розкритикував союзників через страх війни

Дата публікації: 30 вересня 2025 14:57
Орбан заявив що ЄС сильніший за Росію в усіх аспектах
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз суттєво перевершує Росію за всіма ключовими показниками й не повинен демонструвати слабкість. Він заявив, що не розуміє, чому союзники лідери країн ЄС стурбовані загрозами з боку Росії.

Про це Віктор Орбан висловився в ефірі програми Harcosok Órája.

Читайте також:

Орбан висловився чому Європі не варто боятися Росії

"Західноєвропейці поводяться так, ніби їм загрожує небезпека… Росіян десь 140 мільйонів, європейців — понад 400 мільйонів. ВВП Росії — копійки, наш — величезний. Економіки незрівнянні. Військові витрати Росії — дрібка порівняно з 27 країнами Західної Європи. Ми сильніші у всіх аспектах. Не розумію, чому ми, сильніші, говоримо як слабкі", — заявив Орбан.

Він підкреслив, що Росія не здатна зашкодити ЄС, адже програє як у військовій сфері, так і за рівнем економіки та чисельністю населення. За словами угорського прем’єра, європейський блок має діяти як сильна спільнота, а не як структура, що "постійно демонструє страх перед загрозами".

Нагадаємо, тим часом уряд Угорщини не поспішає відмовлятися від купівлі російського газу та нафти. Там заявили, що наразі не можуть по-іншому гарантувати безпеку енергосистеми країни. 

Тим часом політична напруга та дипломатія між Угорщиною та Україною зростає. Нещодавно в Угорщині заборонили доступ до українських ЗМІ.

А кілька днів тому в повітряний простір України залетіли угорські дрони. Згодом інцидент прокоментував й Віктор Орбан, який назвав Україну несуверенною державою

політики економіка Віктор Орбан війна Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
