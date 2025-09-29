Відео
Головна Новини дня У МЗС відповіли Угорщині на заборону низки українських медіа

У МЗС відповіли Угорщині на заборону низки українських медіа

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 20:37
Заборона низки українських медіа - у МЗС відповіли Угорщині
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: МЗС України

В МЗС України відреагували на рішення угорського уряду обмежити доступ до низки українських медіа. У відомстві підкреслили, що йдеться не просто про регулювання контенту, а про фактичне блокування угорцями журналістики, заснованої на перевірених фактах.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в соцмережі Х у понеділок, 29 вересня.

Читайте також:
У МЗС відповіли Угорщині на заборону низки українських медіа - фото 1
Пост Георгія Тихого. Фото: скриншот

Тихий відповів на заборону українських ЗМІ

Він наголосив, що рішення України про блокування в тому числі угорських порталів спрямоване проти російської пропаганди.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", – написав Тихий.

Нагадаємо, що угорський уряд заборонив доступ до низки українських медіа. Рішення у Будапешті пояснили як "дзеркальну відповідь" на блокування українською стороною кількох угорських видань.

До цього на тлі заяв про вторгнення угорських дронів на територію України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом "припинити його переслідувати".

МЗС Угорщина Віктор Орбан медіа Георгій Тихий
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
