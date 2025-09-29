Видео
В МИД ответили Венгрии на запрет ряда украинских медиа

В МИД ответили Венгрии на запрет ряда украинских медиа

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 20:37
Запрет ряда украинских медиа - в МИД ответили Венгрии
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

В МИД Украины отреагировали на решение венгерского правительства ограничить доступ к ряду украинских медиа. В ведомстве подчеркнули, что речь идет не просто о регулировании контента, а о фактическом блокировании венграми журналистики, основанной на проверенных фактах.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х в понедельник, 29 сентября.

Читайте также:
В МИД ответили Венгрии на запрет ряда украинских медиа - фото 1
Пост Георгия Тихого. Фото: скриншот

Тихий ответил на запрет украинских СМИ

Он подчеркнул, что решение Украины о блокировке в том числе венгерских порталов направлено против российской пропаганды.

"Разница в том, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах. Но для них чем дальше от правды, тем лучше", — написал Тихий.

Напомним, что венгерское правительство запретило доступ к ряду украинских медиа. Решение в Будапеште объяснили как "зеркальный ответ" на блокирование украинской стороной нескольких венгерских изданий.

До этого на фоне заявлений о вторжении венгерских дронов на территорию Украины премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом "прекратить его преследовать".

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
