Венгрия заблокировала украинские СМИ — какая причина

Власти Венгрии запретили ряд украинских СМИ — перечень
Венгерские власти запретили ряд украинских СМИ. Там назвали это решение "зеркальным ответом", поскольку Киев заблокировал несколько изданий Венгрии.
Об этом сообщил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяс в Facebook в понедельник, 29 сентября.
Венгрия заблокировала украинские издания
Гуйяс заявил, что Украина заблокировала венгерские интернет-новостные сайты, поскольку они "критически высказывались о политике санкций против РФ, военной поддержке Украины и осмелились изобразить ЕС и НАТО как раздробленные и неэффективные организации".
"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", — подчеркнул он.
По его словам, если Украина присоединится к ЕС, то Союз станет "еще более раздробленным".
Среди запрещенных СМИ:
- ТСН;
- oboz.ua
- "Анонс Закарпатья";
- ungvar.uz.ua
- "Закарпатье онлайн";
- "Украинская правда";
- Hromadske;
- nv.ua;
- lb.ua;
- insiderINFO;
- uaonline.com.ua;
- eurointegration.com.ua.
Напомним, 26 сентября над территорией Украины летал дрон Венгрии. В Генштабе показали маршрут.
Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Венгрия делает очень опасные вещи.
А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина давно бы распалась без поддержки НАТО и ЕС".
