Главная Новости дня Власти Венгрии запретили ряд украинских СМИ — перечень

Власти Венгрии запретили ряд украинских СМИ — перечень

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:25
Венгрия заблокировала украинские СМИ — какая причина
Гергей Гуйяс. Фото: facebook.com/gergely.gulyas.585

Венгерские власти запретили ряд украинских СМИ. Там назвали это решение "зеркальным ответом", поскольку Киев заблокировал несколько изданий Венгрии.

Об этом сообщил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяс в Facebook в понедельник, 29 сентября.

Читайте также:

Венгрия заблокировала украинские издания

Гуйяс заявил, что Украина заблокировала венгерские интернет-новостные сайты, поскольку они "критически высказывались о политике санкций против РФ, военной поддержке Украины и осмелились изобразить ЕС и НАТО как раздробленные и неэффективные организации".

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", — подчеркнул он.

По его словам, если Украина присоединится к ЕС, то Союз станет "еще более раздробленным".

Среди запрещенных СМИ:

  • ТСН;
  • oboz.ua
  • "Анонс Закарпатья";
  • ungvar.uz.ua
  • "Закарпатье онлайн";
  • "Украинская правда";
  • Hromadske;
  • nv.ua;
  • lb.ua;
  • insiderINFO;
  • uaonline.com.ua;
  • eurointegration.com.ua.
Пост Гуйяса. Фото: скриншот

Напомним, 26 сентября над территорией Украины летал дрон Венгрии. В Генштабе показали маршрут.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Венгрия делает очень опасные вещи.

А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина давно бы распалась без поддержки НАТО и ЕС".

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
