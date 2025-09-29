Венгрия заблокировала украинские СМИ — какая причина

Гергей Гуйяс. Фото: facebook.com/gergely.gulyas.585

Венгерские власти запретили ряд украинских СМИ. Там назвали это решение "зеркальным ответом", поскольку Киев заблокировал несколько изданий Венгрии.

Об этом сообщил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяс в Facebook в понедельник, 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

Венгрия заблокировала украинские издания

Гуйяс заявил, что Украина заблокировала венгерские интернет-новостные сайты, поскольку они "критически высказывались о политике санкций против РФ, военной поддержке Украины и осмелились изобразить ЕС и НАТО как раздробленные и неэффективные организации".

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны на территории Венгрии", — подчеркнул он.

По его словам, если Украина присоединится к ЕС, то Союз станет "еще более раздробленным".

Среди запрещенных СМИ:

ТСН;

oboz.ua

"Анонс Закарпатья";

ungvar.uz.ua

"Закарпатье онлайн";

"Украинская правда";

Hromadske;

nv.ua;

lb.ua;

insiderINFO;

uaonline.com.ua;

eurointegration.com.ua.

Пост Гуйяса. Фото: скриншот

Напомним, 26 сентября над территорией Украины летал дрон Венгрии. В Генштабе показали маршрут.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Венгрия делает очень опасные вещи.

А премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украина давно бы распалась без поддержки НАТО и ЕС".