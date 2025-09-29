Угорщина заблокувала українські ЗМІ — яка причина

Гергей Гуйяс. Фото: facebook.com/gergely.gulyas.585

Угорська влада заборонила низку українських ЗМІ. Там назвали це рішення "дзеркальною відповіддю", оскільки Київ заблокував декілька видань Угорщини.

Про це повідомив глава канцелярії прем’єра Угорщини Гергей Гуйяс у Facebook у понеділок, 29 вересня.

Угорщина заблокувала українські видання

Гуйяс заявив, що Україна заблокувала угорські інтернет-новинні сайти, оскільки вони "критично висловлювалися про політику санкцій проти РФ, військову підтримку України та наважилися зобразити ЄС і НАТО як роздроблені та неефективні організації".

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", — наголосив він.

За його словами, якщо Україна приєднається до ЄС, то Союз стане "ще більш роздробленим".

Серед заборонених ЗМІ:

ТСН;

oboz.ua

"Анонс Закарпаття";

ungvar.uz.ua

"Закарпаття онлайн";

"Українська правда";

Hromadske;

nv.ua;

lb.ua;

insiderINFO;

uaonline.com.ua;

eurointegration.com.ua.

Допис Гуйяса. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 вересня над територією України літав дрон Угорщини. У Генштабі показали маршрут.

Згодом український лідер Володимир Зеленський заявив, що Угорщина робить дуже небезпечні речі.

А премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна давно б розпалась без підтримки НАТО та ЄС".