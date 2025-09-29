Відео
Головна Новини дня Влада Угорщини заборонила низку українських ЗМІ — перелік

Влада Угорщини заборонила низку українських ЗМІ — перелік

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:25
Угорщина заблокувала українські ЗМІ — яка причина
Гергей Гуйяс. Фото: facebook.com/gergely.gulyas.585

Угорська влада заборонила низку українських ЗМІ. Там назвали це рішення "дзеркальною відповіддю", оскільки Київ заблокував декілька видань Угорщини.

Про це повідомив глава канцелярії прем’єра Угорщини Гергей Гуйяс у Facebook у понеділок, 29 вересня.

Читайте також:

Угорщина заблокувала українські видання

Гуйяс заявив, що Україна заблокувала угорські інтернет-новинні сайти, оскільки вони "критично висловлювалися про політику санкцій проти РФ, військову підтримку України та наважилися зобразити ЄС і НАТО як роздроблені та неефективні організації".

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", — наголосив він.

За його словами, якщо Україна приєднається до ЄС, то Союз стане "ще більш роздробленим".

Серед заборонених ЗМІ:

  • ТСН;
  • oboz.ua
  • "Анонс Закарпаття";
  • ungvar.uz.ua
  • "Закарпаття онлайн";
  • "Українська правда";
  • Hromadske;
  • nv.ua;
  • lb.ua;
  • insiderINFO;
  • uaonline.com.ua;
  • eurointegration.com.ua.
null
Допис Гуйяса. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 вересня над територією України літав дрон Угорщини. У Генштабі показали маршрут.

Згодом український лідер Володимир Зеленський заявив, що Угорщина робить дуже небезпечні речі.

А премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна давно б розпалась без підтримки НАТО та ЄС".

ЗМІ Угорщина Україна політики новини
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
