Угорщина заблокувала українські ЗМІ — яка причина

Влада Угорщини заборонила низку українських ЗМІ — перелік
Угорська влада заборонила низку українських ЗМІ. Там назвали це рішення "дзеркальною відповіддю", оскільки Київ заблокував декілька видань Угорщини.
Про це повідомив глава канцелярії прем’єра Угорщини Гергей Гуйяс у Facebook у понеділок, 29 вересня.
Угорщина заблокувала українські видання
Гуйяс заявив, що Україна заблокувала угорські інтернет-новинні сайти, оскільки вони "критично висловлювалися про політику санкцій проти РФ, військову підтримку України та наважилися зобразити ЄС і НАТО як роздроблені та неефективні організації".
"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", — наголосив він.
За його словами, якщо Україна приєднається до ЄС, то Союз стане "ще більш роздробленим".
Серед заборонених ЗМІ:
- ТСН;
- oboz.ua
- "Анонс Закарпаття";
- ungvar.uz.ua
- "Закарпаття онлайн";
- "Українська правда";
- Hromadske;
- nv.ua;
- lb.ua;
- insiderINFO;
- uaonline.com.ua;
- eurointegration.com.ua.
Нагадаємо, 26 вересня над територією України літав дрон Угорщини. У Генштабі показали маршрут.
Згодом український лідер Володимир Зеленський заявив, що Угорщина робить дуже небезпечні речі.
А премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україна давно б розпалась без підтримки НАТО та ЄС".
