Орбан визнав вторгнення угорських дронів у простір України

Орбан визнав вторгнення угорських дронів у простір України

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 22:02
Орбан визнав порушення простору України угорськими дронами — як відреагувало МЗС України
Віктор Орбан. Фото: Reuters

Україна не є суверенною державою: її утримують країни Заходу. Кілька ж угорських дронів — не привід для того, щоб перейматися. 

Про це в етері шоу Harcosok Órája заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Читайте також:

Орбан визнав, що угорські дрони порушили простір України 

"Якщо Захід вирішить не дати ні копійки, Україна закриється і зникне. Треба серйозніше ставитися. Кілька угорських дронів — не те, чим мають перейматися українці", — зазначив очільник угорського уряду.

Також він зауважив, що Україна отримує зброю від партнерів, утратила під час війни з Росією п'яту частину своєї території, тому не має поводитися як суверенна держава.

Реакція МЗС України на заяву Орбана 

Коментуючи висловлювання угорського прем'єра, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга спитав в угорського колеги Петера Сіярто, як там твіт про "фейк", оскільки угорська сторона спочатку не визнавала порушення простору України своїми БпЛА. Також голова МЗС зазначив, що Віктор Орбан "залишається сп'янілим від російської пропаганди".

"Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, щойно він звільниться від залежності від російської енергії, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери", — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, уранці 26 вересня радіолокаційні засоби ЗСУ двічі фіксували в проліт угорського дрона над Закарпатською областю. Цю інформацію підтвердили в Генштабі.

Також ми повідомляли, що Орбан попросив Зеленського, аби той "припинив його переслідувати". Крім того, угорський прем'єр заявив, що без підтримки ЄС і НАТО Україна вже давно розпалася б.

МЗС Андрій Сибіга Угорщина Віктор Орбан дрони
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
