Главная Новости дня Орбан признал вторжение венгерских дронов в пространство Украины

Орбан признал вторжение венгерских дронов в пространство Украины

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 22:02
Орбан признал нарушение пространства Украины венгерскими дронами — как отреагировало МИД Украины
Виктор Орбан. Фото: Reuters

Украина не является суверенным государством: ее содержат страны Запада. Несколько же венгерских дронов — не повод для того, чтобы беспокоиться.

Об этом в эфире шоу Harcosok Órája заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан признал, что венгерские дроны нарушили пространство Украины

"Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется и исчезнет. Надо серьезнее относиться. Несколько венгерских дронов — не то, о чем должны беспокоиться украинцы", — отметил глава венгерского правительства.

Также он отметил, что Украина получает оружие от партнеров, потеряла во время войны с Россией пятую часть своей территории, поэтому не должна вести себя как суверенное государство.

Реакция МИД Украины на заявление Орбана

Комментируя высказывания венгерского премьера, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига спросил у венгерского коллеги Петера Сийярто, как там твит о "фейке", поскольку венгерская сторона изначально не признавала нарушение пространства Украины своими БпЛА. Также глава МИД отметил, что Виктор Орбан "остается опьяненным от российской пропаганды".

"Нам будет интересно услышать его мысли относительно государственного суверенитета и независимости, как только он освободится от зависимости от российской энергии, на чем неоднократно настаивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", — подчеркнул Сибига.

Напомним, утром 26 сентября радиолокационные средства ВСУ дважды фиксировали пролет венгерского дрона над Закарпатской областью. Эту информацию подтвердили в Генштабе.

Также мы сообщали, что Орбан попросил Зеленского, чтобы тот "прекратил его преследовать". Кроме того, венгерский премьер заявил, что без поддержки ЕС и НАТО Украина уже давно распалась бы.

МИД Андрей Сибига Венгрия Виктор Орбан дроны
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
