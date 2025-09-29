Орбан признал нарушение пространства Украины венгерскими дронами — как отреагировало МИД Украины

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Украина не является суверенным государством: ее содержат страны Запада. Несколько же венгерских дронов — не повод для того, чтобы беспокоиться.

Об этом в эфире шоу Harcosok Órája заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется и исчезнет. Надо серьезнее относиться. Несколько венгерских дронов — не то, о чем должны беспокоиться украинцы", — отметил глава венгерского правительства.

Также он отметил, что Украина получает оружие от партнеров, потеряла во время войны с Россией пятую часть своей территории, поэтому не должна вести себя как суверенное государство.

Реакция МИД Украины на заявление Орбана

Комментируя высказывания венгерского премьера, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига спросил у венгерского коллеги Петера Сийярто, как там твит о "фейке", поскольку венгерская сторона изначально не признавала нарушение пространства Украины своими БпЛА. Также глава МИД отметил, что Виктор Орбан "остается опьяненным от российской пропаганды".

Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал, что некоторые дроны действительно вошли в воздушное пространство Украины из Венгрии. @FM_Szijjarto, как там ваш твит про "фейк"? Не вызрел хорошо?



Но плохая новость - премьер-министр по-прежнему опьянен российской пропагандой.



Мы... pic.twitter.com/ZbPmNhZVkk - Андрей Сибиха 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 29 сентября 2025 года

"Нам будет интересно услышать его мысли относительно государственного суверенитета и независимости, как только он освободится от зависимости от российской энергии, на чем неоднократно настаивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры", — подчеркнул Сибига.

Напомним, утром 26 сентября радиолокационные средства ВСУ дважды фиксировали пролет венгерского дрона над Закарпатской областью. Эту информацию подтвердили в Генштабе.

Также мы сообщали, что Орбан попросил Зеленского, чтобы тот "прекратил его преследовать". Кроме того, венгерский премьер заявил, что без поддержки ЕС и НАТО Украина уже давно распалась бы.