Не спекулируйте на проблемах военных: полк "Скала" обратился к украинцам

Пресс-секретарь 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" Владислав Малько. Фото: кадр из видео

Карина Приходько Редактор

Командование полка "Скала" обнародовало обращение к общественности на фоне общественного резонанса вокруг негативных событий, которые ранее стали предметом обсуждения. В подразделении заявили, что отдельные случаи пытаются использовать в своих интересах представители политических сил, общественных организаций, блогеры и некоторые СМИ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полк "Скала".

Заявление полка "Скала"

В полку подчеркнули, что занимают принципиальную позицию в отношении любых нарушений в армии. Там отметили, что никакие боевые заслуги, воинские звания или должности не могут служить оправданием для насилия, унижения человеческого достоинства или превышения служебных полномочий.

В то же время в "Скале" признали, что в подразделении могут возникать отдельные проблемные ситуации. По словам командования, каждый такой случай должен быть тщательно проверен, а виновные — установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Полк сотрудничает с ГБР

В обращении отмечается, что в настоящее время полк активно взаимодействует с Государственным бюро расследований и оказывает следователям всю необходимую помощь. Кроме того, в подразделении проводятся внутренние проверки, усиливается контроль за действиями командиров разных уровней и совершенствуются механизмы реагирования на обращения военнослужащих.

Командование заверило, что заинтересовано в искоренении любых негативных явлений и стремится сделать все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись.

Обращение к украинцам

"Сегодня наше подразделение выполняет задачи на одном из самых сложных участков фронта. Все ребята слаженны и мотивированы", — подчеркнули в "Скале".

Командование обратилось к общественности с призывом не использовать проблемные ситуации для политического пиара или завоевания популярности в социальных сетях. Там отметили, что возможные противоправные действия отдельных лиц нельзя отождествлять с тысячами военных, которые ежедневно выполняют боевые задачи и защищают Украину.

"Нельзя отождествлять возможные противоправные действия отдельных людей с тысячами военнослужащих, которые ежедневно защищают Украину. Надеемся на ваше понимание и поддержку", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, в начале июня Дмитрий Лубинец сообщил, что его офис проверяет информацию о возможных случаях пыток военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Поводом для этого стало журналистское расследование, обнародованное накануне. В нем, в частности, говорится о 26 смертельных случаях, произошедших в учебных центрах за последние шесть месяцев.

На время расследования от исполнения обязанностей отстранили командира полка Юрия Гаркавого. Впоследствии в полку подтвердили гибель 25 новобранцев во время подготовки.

Впоследствии в полку "Скала" официально идентифицировали более 500 военнослужащих как наркозависимых. Их срочно отправили на курс лечения.

В то же время в ГБР заявили, что намерены объединить все дела, касающиеся полка "Скала", для эффективного расследования. Правоохранители дадут правовую оценку действиям всех командиров, а не только непосредственных исполнителей.