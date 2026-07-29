Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не спекулируйте на проблемах военных: полк "Скала" обратился к украинцам

Не спекулируйте на проблемах военных: полк "Скала" обратился к украинцам

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 18:29
Полк Скала отреагировал на скандал — заявление в связи с резонансом вокруг расследований
Пресс-секретарь 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" Владислав Малько. Фото: кадр из видео

Командование полка "Скала" обнародовало обращение к общественности на фоне общественного резонанса вокруг негативных событий, которые ранее стали предметом обсуждения. В подразделении заявили, что отдельные случаи пытаются использовать в своих интересах представители политических сил, общественных организаций, блогеры и некоторые СМИ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полк "Скала".

Заявление полка "Скала"

В полку подчеркнули, что занимают принципиальную позицию в отношении любых нарушений в армии. Там отметили, что никакие боевые заслуги, воинские звания или должности не могут служить оправданием для насилия, унижения человеческого достоинства или превышения служебных полномочий.

В то же время в "Скале" признали, что в подразделении могут возникать отдельные проблемные ситуации. По словам командования, каждый такой случай должен быть тщательно проверен, а виновные — установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Полк сотрудничает с ГБР

В обращении отмечается, что в настоящее время полк активно взаимодействует с Государственным бюро расследований и оказывает следователям всю необходимую помощь. Кроме того, в подразделении проводятся внутренние проверки, усиливается контроль за действиями командиров разных уровней и совершенствуются механизмы реагирования на обращения военнослужащих.

Читайте также:

Командование заверило, что заинтересовано в искоренении любых негативных явлений и стремится сделать все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись.

Обращение к украинцам

"Сегодня наше подразделение выполняет задачи на одном из самых сложных участков фронта. Все ребята слаженны и мотивированы", — подчеркнули в "Скале".

Командование обратилось к общественности с призывом не использовать проблемные ситуации для политического пиара или завоевания популярности в социальных сетях. Там отметили, что возможные противоправные действия отдельных лиц нельзя отождествлять с тысячами военных, которые ежедневно выполняют боевые задачи и защищают Украину.

"Нельзя отождествлять возможные противоправные действия отдельных людей с тысячами военнослужащих, которые ежедневно защищают Украину. Надеемся на ваше понимание и поддержку", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, в начале июня Дмитрий Лубинец сообщил, что его офис проверяет информацию о возможных случаях пыток военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Поводом для этого стало журналистское расследование, обнародованное накануне. В нем, в частности, говорится о 26 смертельных случаях, произошедших в учебных центрах за последние шесть месяцев.

На время расследования от исполнения обязанностей отстранили командира полка Юрия Гаркавого. Впоследствии в полку подтвердили гибель 25 новобранцев во время подготовки.

Впоследствии в полку "Скала" официально идентифицировали более 500 военнослужащих как наркозависимых. Их срочно отправили на курс лечения.

В то же время в ГБР заявили, что намерены объединить все дела, касающиеся полка "Скала", для эффективного расследования. Правоохранители дадут правовую оценку действиям всех командиров, а не только непосредственных исполнителей.

скандал расследование Полк Скала
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации