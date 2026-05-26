Не хотел убивать: суд вынес военному приговор за СОЧ
Мобилизованный после трех недель службы сбежал из воинской части. Свой поступок он объяснил нежеланием убивать людей. Суд назначил нарушителю реальный срок заключения.
Об этом говорится в приговоре, который Козелецкий районный суд Черниговской области принял 14 мая, передает Новини.LIVE.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 5 июня 2024 года около 07:00 фигурант, не спрашивая разрешения у командования, ушел с территории части и больше туда не вернулся. После побега он проживал дома и в съемной квартире, работал.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый раскаялся и назвал свой поступок ошибкой.
"Подтвердил обстоятельства, указанные в обвинительном акте, и показал, что самовольно покинул воинскую часть после трех недель службы, поскольку является верующим человеком, а потому не хотел, чтобы кто-то погиб от его рук. Это сделал в панике", — говорится в приговоре.
Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Черниговский апелляционный суд. Пока судебное решение не вступит в силу, осужденный будет находиться под стражей.
