Главная Новости дня Не хотел убивать: суд вынес военному приговор за СОЧ

Дата публикации 26 мая 2026 03:32
Не хотел убивать: суд вынес военному приговор за СОЧ
Судейский молоток, украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Freepik/AP. Коллаж: Новини.LIVE

Мобилизованный после трех недель службы сбежал из воинской части. Свой поступок он объяснил нежеланием убивать людей. Суд назначил нарушителю реальный срок заключения.

Об этом говорится в приговоре, который Козелецкий районный суд Черниговской области принял 14 мая, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 5 июня 2024 года около 07:00 фигурант, не спрашивая разрешения у командования, ушел с территории части и больше туда не вернулся. После побега он проживал дома и в съемной квартире, работал.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый раскаялся и назвал свой поступок ошибкой.

"Подтвердил обстоятельства, указанные в обвинительном акте, и показал, что самовольно покинул воинскую часть после трех недель службы, поскольку является верующим человеком, а потому не хотел, чтобы кто-то погиб от его рук. Это сделал в панике", — говорится в приговоре.

Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Черниговский апелляционный суд. Пока судебное решение не вступит в силу, осужденный будет находиться под стражей.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что в Ровно работники ТЦК и СП мобилизовали мужчину, который находился на больничном. Пройти повторную ВВК ему не позволили — использовали данные предыдущего медосмотра, который не соответствовал реальному состоянию здоровья мужчины на момент призыва. Потерпевший обжаловал действия представителей военкомата в суде.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что на Ивано-Франковщине подполковник ТЦК мобилизовал мужчину, не проверив его документы. Гражданин, которого призвали в армию, имел инвалидность III группы. Чиновника военкомата оштрафовали.

суд армия судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
