Не хотів убивати: суд виніс військовому вирок за СЗЧ

Мобілізований після трьох тижнів служби втік із військової частини. Свій вчинок він пояснив небажанням убивати людей. Суд призначив порушнику реальний термін ув'язнення.

Про це йдеться у вироку, який Козелецький районний суд Чернігівської області ухвалив 14 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 5 червня 2024 року близько 07:00 фігурант, не питаючи дозволу в командування, пішов із території частини й більше туди не повернувся. Після втечі він проживав удома та в орендованій квартирі, працював.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений розкаявся й назвав свій вчинок помилкою.

"Пітвердив обставини, вказані у обвинувальному акті, та показав, що самовільно залишив військову частину після трьох тижнів служби, оскільки є віруючою людиною, а тому не хотів, щоб хтось загинув від його рук. Це зробив у паніці", — йдеться у вироку.

Чоловіка засудили до п'яти років в'язниці. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Чернігівський апеляційний суд. Доки судове рішення не набуде чинності, засуджений перебуватиме під вартою.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що Рівному працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка, який перебував на лікарняному. Пройти повторну ВЛК йому не дозволили — використали дані попереднього медогляду, який не відповідали реальному стану здоров'я чоловіка на момент призову. Потерпілий оскаржив дії представників військкомату в суді.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Івано-Франківщині підполковник ТЦК мобілізував чоловіка, не перевіривши його документи. Громадянин, якого призвали до війська, мав інвалідність III групи. Посадовця військкомату оштрафували.