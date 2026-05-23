Суд скасував мобілізацію чоловіка через неактуальну ВЛК

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

У Рівному відбувався суд щодо інциденту, коли представники ТЦК мобілізували чоловіка попри неактуальний висновок ВЛК. У зв'язку з цим суд ухвалив певне рішення.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 5 лютого 2026 року представники ТЦК зупинили чоловіка у дворі його будинку, після чого доставили його до військкомату. Позивач заявив, що причини затримання йому не пояснили, жодних протоколів не оформили, а також не дали можливості скористатися правом на захист.

Чоловік стверджував, що на той момент перебував на лікарняному, а офіційно був викликаний до ТЦК лише на 23 лютого 2026 року для уточнення військово-облікових даних.

Причому, за словами позивача, представники ТЦК не дозволили надати медичні документи та не дозволили пройти повторну ВЛК. Натомість, як чоловік зазначив, ТЦК використали попередній висновок ВЛК, який, не відображав актуальному стану здоров’я.

Читайте також:

У суді представники ТЦК наполягали, що чоловік був визнаний придатним до проходження військової служби, і жодних звернень щодо відстрочки чи скарг від нього не надходило. У військовій частині також просили суд відмовити у задоволенні позову, зазначивши, що мешканця Рівненської області включили до особового складу на підставі документів, переданих ТЦК.

Рішення суду

Рівненський окружний адміністративний суд встановив, що 5 лютого позивача доправили до ТЦК, а вже наступного дня його мобілізували та направили до військової частини. Окремо суд звернув увагу, що слідчий суддя Сарненського районного суду раніше зобов’язував ТЦК надати пояснення щодо законних підстав затримання чоловіка.

Після вивчення матеріалів справи суд повністю став на бік позивача. Суд визнав дії ТЦК незаконними, скасував наказ про призов за мобілізацією та зобов’язав військову частину виключити військовослужбовця зі списків особового складу.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.