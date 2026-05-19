Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Суд покарав ухилянта зі Львова за відмову від бойової повістки

Суд покарав ухилянта зі Львова за відмову від бойової повістки

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 03:32
Суд покарав ухилянта зі Львова за відмову від бойової повістки
Працівник ТЦК говорить з громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

У Львові судили чоловіка, який відмовився взяти бойову повістку та не з'явився у вказаний час у ТЦК. За скоєне суд по значив йому покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Zaxid.NET.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненими у травні 2026 року, житель Львова наприкінці липня 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Після цього ТЦК намагалися вручити йому повістку на відправку на службу, однак чоловік відмовився її отримувати, через що військові оформили відповідний акт.

Попри те, що військовозобов’язаний був поінформований про дату та час прибуття до ТЦК для подальшого направлення до місця служби, він не з’явився. У результаті щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 336 Кримінального кодексу України. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину.

Рішення суду

Залізничний районний суд Львова розглянув матеріали провадження, дослідив аргументи сторін та дані про обвинуваченого. Суд також врахував, що чоловік переказав 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Читайте також:

"Суд безперечно позитивно оцінює сплату обвинуваченим 20 000 грн на потреби Збройних сил України, однак зазначає, що підтримка Збройних сил України не є гарантією уникнення будь-якої відповідальності чи її пом’якшення, а є моральним обов’язком кожного і оцінюється судом на рівні з іншими обставинами і доказами у справі", — йдеться у вироку.

У підсумку суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років ув’язнення. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.

суд Львів мобілізація
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації