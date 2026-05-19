Суд покарав ухилянта зі Львова за відмову від бойової повістки

Працівник ТЦК говорить з громадянами.

У Львові судили чоловіка, який відмовився взяти бойову повістку та не з'явився у вказаний час у ТЦК. За скоєне суд по значив йому покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненими у травні 2026 року, житель Львова наприкінці липня 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Після цього ТЦК намагалися вручити йому повістку на відправку на службу, однак чоловік відмовився її отримувати, через що військові оформили відповідний акт.

Попри те, що військовозобов’язаний був поінформований про дату та час прибуття до ТЦК для подальшого направлення до місця служби, він не з’явився. У результаті щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 336 Кримінального кодексу України. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину.

Рішення суду

Залізничний районний суд Львова розглянув матеріали провадження, дослідив аргументи сторін та дані про обвинуваченого. Суд також врахував, що чоловік переказав 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

"Суд безперечно позитивно оцінює сплату обвинуваченим 20 000 грн на потреби Збройних сил України, однак зазначає, що підтримка Збройних сил України не є гарантією уникнення будь-якої відповідальності чи її пом’якшення, а є моральним обов’язком кожного і оцінюється судом на рівні з іншими обставинами і доказами у справі", — йдеться у вироку.

У підсумку суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років ув’язнення. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції.

