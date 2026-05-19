Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд наказал уклониста из Львова за отказ от боевой повестки

Суд наказал уклониста из Львова за отказ от боевой повестки

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 03:32
Суд наказал уклониста из Львова за отказ от боевой повестки
Работник ТЦК говорит с гражданами. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

Во Львове судили мужчину, который отказался взять боевую повестку и не явился в указанное время в ТЦК. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.NET.

Детали дела

Согласно материалам дела, обнародованным в мае 2026 года, житель Львова в конце июля 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. После этого ТЦК пытались вручить ему повестку на отправку на службу, однако мужчина отказался ее получать, из-за чего военные оформили соответствующий акт.

Несмотря на то, что военнообязанный был проинформирован о дате и времени прибытия в ТЦК для дальнейшего направления к месту службы, он не явился. В результате в отношении него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину.

Решение суда

Железнодорожный районный суд Львова рассмотрел материалы производства, исследовал аргументы сторон и данные об обвиняемом. Суд также учел, что мужчина перевел 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"Суд бесспорно положительно оценивает уплату обвиняемым 20 000 грн на нужды Вооруженных сил Украины, однако отмечает, что поддержка Вооруженных сил Украины не является гарантией избежания любой ответственности или ее смягчения, а является моральным долгом каждого и оценивается судом наравне с другими обстоятельствами и доказательствами по делу", — говорится в приговоре.

В итоге суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва по мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет заключения. Решение еще может быть обжаловано в апелляции.

Как сообщало Новини.LIVE, в Миргороде Полтавской области судили мужчину, который совершил наезд на военного ТЦК и протащил его по дороге. За это ему назначили испытательный срок сроком на 1 год.

Также мы писали, что в Виннице мужчина пугал ТЦК муляжом гранаты с 3D-принтера. За содеянное суд назначил штраф.

суд Львов мобилизация
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации