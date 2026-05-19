Суд наказал уклониста из Львова за отказ от боевой повестки

Во Львове судили мужчину, который отказался взять боевую повестку и не явился в указанное время в ТЦК. За содеянное суд назначил ему наказание.

Детали дела

Согласно материалам дела, обнародованным в мае 2026 года, житель Львова в конце июля 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. После этого ТЦК пытались вручить ему повестку на отправку на службу, однако мужчина отказался ее получать, из-за чего военные оформили соответствующий акт.

Несмотря на то, что военнообязанный был проинформирован о дате и времени прибытия в ТЦК для дальнейшего направления к месту службы, он не явился. В результате в отношении него открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину.

Решение суда

Железнодорожный районный суд Львова рассмотрел материалы производства, исследовал аргументы сторон и данные об обвиняемом. Суд также учел, что мужчина перевел 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

"Суд бесспорно положительно оценивает уплату обвиняемым 20 000 грн на нужды Вооруженных сил Украины, однако отмечает, что поддержка Вооруженных сил Украины не является гарантией избежания любой ответственности или ее смягчения, а является моральным долгом каждого и оценивается судом наравне с другими обстоятельствами и доказательствами по делу", — говорится в приговоре.

В итоге суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва по мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет заключения. Решение еще может быть обжаловано в апелляции.

