Суд отменил мобилизацию мужчины из-за неактуальной ВВК

Представители ТЦК общаются с мужчиной.

В Ровно проходил суд по инциденту, когда представители ТЦК мобилизовали мужчину несмотря на неактуальное заключение ВВК. В связи с этим суд принял определенное решение.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 5 февраля 2026 года представители ТЦК остановили мужчину во дворе его дома, после чего доставили его в военкомат. Истец заявил, что причины задержания ему не объяснили, никаких протоколов не оформили, а также не дали возможности воспользоваться правом на защиту.

Мужчина утверждал, что на тот момент находился на больничном, а официально был вызван в ТЦК только на 23 февраля 2026 года для уточнения военно-учетных данных.

Причем, по словам истца, представители ТЦК не позволили предоставить медицинские документы и не позволили пройти повторную ВВК. Зато, как мужчина отметил, ТЦК использовали предыдущий вывод ВВК, который не отражал актуального состояния здоровья.

В суде представители ТЦК настаивали, что мужчина был признан годным к прохождению военной службы, и никаких обращений об отсрочке или жалоб от него не поступало. В воинской части также просили суд отказать в удовлетворении иска, отметив, что жителя Ровенской области включили в личный состав на основании документов, переданных ТЦК.

Решение суда

Ровенский окружной административный суд установил, что 5 февраля истца доставили в ТЦК, а уже на следующий день его мобилизовали и направили в воинскую часть. Отдельно суд обратил внимание, что следственный судья Сарненского районного суда ранее обязывал ТЦК предоставить объяснения относительно законных оснований задержания мужчины.

После изучения материалов дела суд полностью стал на сторону истца. Суд признал действия ТЦК незаконными, отменил приказ о призыве по мобилизации и обязал воинскую часть исключить военнослужащего из списков личного состава.

