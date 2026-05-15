Суд оштрафував на працівника ТЦК за мобілізацію чоловіка з інвалідністю

Суд оштрафував на працівника ТЦК за мобілізацію чоловіка з інвалідністю

Дата публікації: 15 травня 2026 03:32
Суд оштрафував на працівника ТЦК за мобілізацію чоловіка з інвалідністю
Працівник ТЦК вручає повістку чоловікові. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

На Івано-Франківщині судили підполковника ТЦК, який не перевіривши документи мобілізував чоловіка з інвалідністю. За це суд призначив підполковнику ТЦК певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався у Тисмениці за два тижні до винесення постанови суду від 6 травня. Обвинувачений, який входив до складу групи оповіщення, приблизно об 11:00 зупинив чоловіка на вулиці Липовій та, не вручивши йому повістку, дав правоохоронцям вказівку доставити його до територіального центру.

Після прибуття до ТЦК підполковник не перевірив дані про наявність у мешканця Прикарпаття права на відстрочку через інвалідність III групи та направив його на проходження ВЛК. Вже невдовзі чоловіка мобілізували.

Сам представник ТЦК на засідання суду не прийшов, однак подав заяву, у якій визнав свою провину.

Рішення суду

Після вивчення всіх обставин справи Тисменицький районний суд визнав начальника мобілізаційного відділення винним у перевищенні службових повноважень, а також у недбалому ставленні до військової служби. Як результат, йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. 

Водночас рішення ще не набуло остаточної чинності та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.

суд мобілізація ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
