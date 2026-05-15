Суд оштрафовал на работника ТЦК за мобилизацию мужчины с инвалидностью

Работник ТЦК вручает повестку мужчине.

На Ивано-Франковщине судили подполковника ТЦК, который не проверив документы мобилизовал мужчину с инвалидностью. За это суд назначил подполковнику ТЦК определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел в Тысменице за две недели до вынесения постановления суда от 6 мая. Обвиняемый, который входил в состав группы оповещения, примерно в 11:00 остановил мужчину на улице Липовой и, не вручив ему повестку, дал правоохранителям указание доставить его в территориальный центр.

По прибытии в ТЦК подполковник не проверил данные о наличии у жителя Прикарпатья права на отсрочку из-за инвалидности III группы и направил его на прохождение ВВК. Уже вскоре мужчину мобилизовали.

Сам представитель ТЦК на заседание суда не пришел, однако подал заявление, в котором признал свою вину.

Решение суда

После изучения всех обстоятельств дела Тысменицкий районный суд признал начальника мобилизационного отделения виновным в превышении служебных полномочий, а также в небрежном отношении к военной службе. Как результат, ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

В то же время решение еще не вступило в окончательную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

