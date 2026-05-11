Мужчина стрелял в военных ТЦК из пистолета: как наказал суд

В Луцке судили 34-летнего предпринимателя, который по просьбе показать военно-учетные документы достал оружие и выстрелил в сторону ТЦК. За содеянное суд назначил ему определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 24 февраля 2026 года в Луцке группа оповещения проводила мероприятия по мобилизации.

Около 12:00 представители ТЦК обратили внимание на мужчину, который шел по улице, и попросили его показать военно-учетный документ. Однако тот проигнорировал требование. После этого он достал из кармана травматический пистолет "Форт 9Р", навел оружие в сторону одного из военных и произвел выстрел. В результате инцидента никто не пострадал.

Следствие квалифицировало действия мужчины как угрозу убийством должностному лицу.

Решение суда

При рассмотрении дела в Луцком горрайонном суде обвиняемый признал свою вину, подтвердил обстоятельства инцидента и раскаялся. Стоит заметить, что еще на стадии досудебного этапа мужчина заключил со стороной обвинения соглашение о признании виновности.

Утверждая соглашение, суд также принял во внимание, что 34-летний житель Волыни перечислил 150 тысяч гривен на поддержку ВСУ в качестве благотворительной помощи. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа на 17 тысяч гривен. Травматический пистолет, из которого был произведен выстрел в сторону военных ТЦК, конфисковали в доход государства.

В то же время приговор может быть обжалован в Волынском апелляционном суде в течение 30 дней с момента провозглашения. Апелляцию необходимо подавать через Луцкий горрайонный суд Волынской области.

