Водитель провез на капоте буса работника ТЦК: как наказал суд

Работник ТЦК общается с водителем. Фото: кадр из видео

На Волыни прошел суд над жителем Луцка, который в марте 2026 года пересел на водительское кресло в бусе и провез на капоте военного ТЦК. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 25 марта 2026 года группа работников ТЦК прибыла в село Гаразджа Луцкого района, чтобы провести мероприятия по оповещению и вручению повесток. В то же утро на улице Лесной военнослужащие остановили автомобиль Volkswagen T6, в котором обвиняемый из Луцка находился в качестве пассажира.

После остановки водитель вышел из авто для предоставления документов, тогда как пассажир пересел за руль и начал движение. Один из военных ТЦК пытался заблокировать проезд, однако оказался на капоте автомобиля, на котором его провезли около 50 метров. Таким образом, мужчина создал опасность для жизни и здоровья потерпевшего.

В результате действия лучанина квалифицировали как угрозу убийством должностному лицу.

Решение суда

Рассмотрение дела состоялось в упрощенном порядке без участия сторон процесса. До этого обвиняемый подал в суд заявление, в котором признал свою вину. Также отмечается, что сейчас мужчина проходит военную службу. Суд признал лучанина виновным и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляции в Волынский апелляционный суд через Луцкий горрайонный суд.

