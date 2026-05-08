Водій провіз на капоті буса працівника ТЦК: як покарав суд

Працівник ТЦК спілкується із водієм. Фото: кадр із відео

На Волині пройшов суд над мешканцем Луцька, який у березні 2026 року пересів на водійське крісло в бусі та провіз на капоті військового ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 25 березня 2026 року група працівників ТЦК прибула до села Гаразджа Луцького району, щоб провести заходи з оповіщення та вручення повісток. Того ж ранку на вулиці Лісній військовослужбовці зупинили автомобіль Volkswagen T6, у якому обвинувачений із Луцька перебував як пасажир.

Після зупинки водій вийшов із авто для надання документів, тоді як пасажир пересів за кермо та почав рух. Один із військових ТЦК намагався заблокувати проїзд, однак опинився на капоті автомобіля, на якому його провезли близько 50 метрів. Таким чином, чоловік створив небезпеку для життя та здоров’я потерпілого.

У результаті дії лучанина кваліфікували як погрозу вбивством службовій особі.

Рішення суду

Розгляд справи відбувся у спрощеному порядку без участі сторін процесу. До цього обвинувачений подав до суду заяву, у якій визнав свою провину. Також зазначається, що нині чоловік проходить військову службу. Суд визнав лучанина винним та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляції до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області теж судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.