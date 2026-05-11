Чоловік стріляв у військових ТЦК з пістолету: як покарав суд

У Луцьку судили 34-річного підприємця, який на прохання показати військово-облікові документи дістав зброю і вистрілив у бік ТЦК. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 24 лютого 2026 року в Луцьку група оповіщення проводила заходи з мобілізації.

Близько 12:00 представники ТЦК звернули увагу на чоловіка, який йшов вулицею, та попросили його показати військово-обліковий документ. Однак той проігнорував вимогу. Після цього він дістав із кишені травматичний пістолет "Форт 9Р", навів зброю у бік одного з військових та здійснив постріл. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідство кваліфікувало дії чоловіка як погрозу вбивством службовій особі.

Рішення суду

Під час розгляду справи у Луцькому міськрайонному суді обвинувачений визнав свою провину, підтвердив обставини інциденту та розкаявся. Варто зауважити, що ще на стадії досудового етапу чоловік уклав зі стороною обвинувачення угоду про визнання винуватості.

Затверджуючи угоду, суд також взяв до уваги, що 34-річний житель Волині перерахував 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ як благодійну допомогу. У підсумку суд призначив йому покарання у вигляді штрафу на 17 тисяч гривень. Травматичний пістолет, із якого було здійснено постріл у бік військових ТЦК, конфіскували в дохід держави.

Водночас вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів із моменту проголошення. Апеляцію необхідно подавати через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

