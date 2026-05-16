На Прикарпатті оштрафували сержанта ППО, який проспав тривогу

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав військовослужбовця винним у порушенні правил бойового чергування та недбалому ставленні до служби в умовах особливого періоду. За рішенням суду він має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Сержанта ППО оштрафували на 17 тис. гривень

Інцидент стався 16 квітня близько 03:00 на позиції протиповітряної оборони під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ворожого нападу.

Як встановив суд, військовослужбовець не відреагував на бойове розпорядження, не вийшов на зв'язок із пунктом управління та не підтвердив виконання наказу. У матеріалах справи зазначено, що командування протягом 40 хвилин намагалося встановити контакт із позицією.

У письмових поясненнях військовий зазначив, що напередодні повернувся з бойового завдання та був виснажений. За його словами, після виконання побутових справ він заснув і не почув телефонного дзвінка.

"Був втомленим і заснув, не почув телефонного дзвінка. Прокинувся близько 04:00 від стуку у двері", — пояснив військовослужбовець.

Суд дослідив матеріали службового розслідування, рапорти та пояснення учасників події й дійшов висновку про доведеність вини. Військового визнали винним за порушення правил несення бойового чергування та недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

