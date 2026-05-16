Студент виграв суд проти ТЦК, який його мобілізував

Студенти в аудиторії.

У Хмельницькому відбувся суд після того, як ТЦК мобілізували студента в Кам'янці-Подільському попри відстрочку. За результатами справи суд скасував наказ про мобілізацію чоловіка.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2025 року чоловіка зарахували на перший курс денної форми навчання до Камʼянець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Після вступу він двічі подавав заяву через застосунок "Резерв+" із проханням надати відстрочку, однак щоразу отримував відмову. У повідомленнях зазначалося, що для оформлення необхідно уточнити дані у навчальному закладі.

В останній день серпня 2025 року працівники ТЦК затримали студента та доправили його на ВЛК. У поданому позові він вказував, що медичний огляд провели без урахування наданих ним документів про стан здоров’я, а право на відстрочку проігнорували, попри підтверджуючі документи про навчання. Вже наступного дня, 1 вересня, чоловіка мобілізували та направили до військової частини.

Працівник ТЦК під час судового розгляду не погодилися з позовом. За їх словами, студент не звертався особисто із заявою та пакетом документів для оформлення відстрочки, тому, на їхню думку, підлягав мобілізації на загальних підставах.

Рішення суду

Під час розгляду справи Хмельницький окружний адміністративний суд дійшов виявив, що позивач справді був студентом денної форми навчання та відповідно мав законні підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Водночас у ТЦК належним чином не опрацювали заяви, які чоловік подавав через застосунок "Резерв+", а також не поінформували його про результати їхнього розгляду.

З огляду на встановлені обставини суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною та ухвалив рішення скасувати наказ про мобілізацію чоловіка до військової частини.

